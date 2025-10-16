◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第２戦 阪神５×―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）

阪神が、サヨナラ勝利で２連勝とし、アドバンテージを含む３勝０敗とした。

王者の底力を見せつけた。延長１０回無死一塁。３番・森下が、ＤｅＮＡ・佐々木の１１９キロのスライダーを強振した。初球を完璧に捉え、左中間席にたたき込んだ。延長１０回の死闘に終止符を打つ一発に「最高の形。きょうの試合を勝ちきった実感がわいた」と喜びをかみしめた。

ベンチから飛び出し、森下を熱いハグで迎え入れた藤川監督は試合後、「すばらしいゲームだった。チーム全体が我慢強く戦いながら、チャンスを作りながらできた。全国のタイガースファンが応援してるでしょうから、自分達の計り知れないパワーが働いた」とナインをたたえた。

阪神は、サヨナラ勝利で日本シリーズ進出に王手をかけた２３年以来、２年ぶりのＣＳ最終ステージでサヨナラ勝利。アドバンテージを含む３勝０敗とした場合、ＣＳ突破率は１００％。過去のプレーオフとＣＳを合わせて、２３度で日本シリーズ進出を決めており、次なる舞台に大きく前進した。