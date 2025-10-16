【お立ち台全文】サヨナラ弾の阪神・森下「自分もびっくり、最高の形に」「大歓声は届いていた」
◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神5−3DeNA（2025年10月16日 甲子園）
「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦の阪神―DeNA戦が16日に行われ、阪神がサヨナラ勝ちを収め、DeNAに連勝となった。
2−3と1点差を追った阪神は8回、1死一、二塁で佐藤輝が右前適時打を放ち同点。さらに延長10回、森下がサヨナラ2ランを放って決着。アドバンテージ分を含めると阪神は3勝で、日本シリーズ進出へ王手となった。
森下は新人からCSでの3年連続本塁打は史上初の快挙。また、新人からに限らず、CSの3年連続本塁打も阪神では初の快挙となった。
試合後、森下は「勝ちました！」とお立ち台で叫び、「テルさんにつなげようと思った結果が、最高の形になった。ランナー一塁だったのでチャンスを広げて、会場と一体になりながらやろうと思った」と、甲子園のファンと喜びを分かち合った。
以下、森下のヒーローインタビューから。
―10時半を越えて残ったファンへ
「勝ちましたー！」
―10回を迎えたとき
「（中野）拓夢さんが出てくれたんで、なんとか（佐藤）テルさんにいい形でつなごうと思って打席に立った結果が、自分もびっくりしますけど、最高の形になったかなと思います」
―自分で決めるつもりだったが
「もちろんありましたけど、ランナー1塁だったんで、もうとにかく広げてね、会場と一体となりながら、最後10回の攻撃したいなと思ってました」
―今日の終盤以降の声援はどうだったか
「鳴り物がなくなってからもすごいね。大きな歓声っていうのは選手たちにすごく届いてたので、自分にも聞こえてましたし、やっぱり拓夢さんがヒット打った時にね、会場がすごいわあってなって、あ、これ乗ってきたなって自分の中でも思ったんで、その勢いのまま行きました」
―初球をレフトスタンドへ
「内心は伸びろってね、思いながら走ってましたけど。で、フェンス直撃だとしても、拓夢さんの足なら帰ってきてくれるだろうと思って、自分もホームランだと思ってなかったんで、全力疾走してました」
―ホームに帰ってきたとき
「サヨナラホームランがね、自分の記憶では多分初めてだったのかなと思うんで、どう対応していいかわからなかったですけど、本当にすごくうれしかったです」
―ウォーターシャワーはどうだったか
「最高に気持ちよかったですし、すごいね、今日の試合勝ち切ったなっていう実感が湧きました」
―もみくちゃにされたが
「めちゃくちゃだったんで、ほんとに覚えてないんですけど、（小幡）竜平にはバンドしっかり決めとけって言っときました」
―7打数5安打と勝負強いが
「出来すぎですけど、ほんとにピッチャー陣からね、やっぱり前にいいバッターもいますし、後ろにもいいバッターいるので、もうその勢いのままに、もう自分はがむしゃらにやってるだけです」
―ファンへ一言
「遅くまで応援ありがとうございました。明日勝って決めます！」