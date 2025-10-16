◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神5−3DeNA（2025年10月16日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦の阪神―DeNA戦が16日に行われ、阪神がサヨナラ勝ちを収め、DeNAに連勝となった。

2−3と1点差を追った阪神は8回、1死一、二塁で佐藤輝が右前適時打を放ち同点。さらに延長10回、森下がサヨナラ2ランを放って決着。アドバンテージ分を含めると阪神は3勝で、日本シリーズ進出へ王手となった。

森下は新人からCSでの3年連続本塁打は史上初の快挙。また、新人からに限らず、CSの3年連続本塁打も阪神では初の快挙となった。

試合後、森下は「勝ちました！」とお立ち台で叫び、「テルさんにつなげようと思った結果が、最高の形になった。ランナー一塁だったのでチャンスを広げて、会場と一体になりながらやろうと思った」と、甲子園のファンと喜びを分かち合った。

以下、森下のヒーローインタビューから。

―10時半を越えて残ったファンへ

「勝ちましたー！」

―10回を迎えたとき

「（中野）拓夢さんが出てくれたんで、なんとか（佐藤）テルさんにいい形でつなごうと思って打席に立った結果が、自分もびっくりしますけど、最高の形になったかなと思います」

―自分で決めるつもりだったが

「もちろんありましたけど、ランナー1塁だったんで、もうとにかく広げてね、会場と一体となりながら、最後10回の攻撃したいなと思ってました」

―今日の終盤以降の声援はどうだったか

「鳴り物がなくなってからもすごいね。大きな歓声っていうのは選手たちにすごく届いてたので、自分にも聞こえてましたし、やっぱり拓夢さんがヒット打った時にね、会場がすごいわあってなって、あ、これ乗ってきたなって自分の中でも思ったんで、その勢いのまま行きました」

―初球をレフトスタンドへ

「内心は伸びろってね、思いながら走ってましたけど。で、フェンス直撃だとしても、拓夢さんの足なら帰ってきてくれるだろうと思って、自分もホームランだと思ってなかったんで、全力疾走してました」

―ホームに帰ってきたとき

「サヨナラホームランがね、自分の記憶では多分初めてだったのかなと思うんで、どう対応していいかわからなかったですけど、本当にすごくうれしかったです」

―ウォーターシャワーはどうだったか

「最高に気持ちよかったですし、すごいね、今日の試合勝ち切ったなっていう実感が湧きました」

―もみくちゃにされたが

「めちゃくちゃだったんで、ほんとに覚えてないんですけど、（小幡）竜平にはバンドしっかり決めとけって言っときました」

―7打数5安打と勝負強いが

「出来すぎですけど、ほんとにピッチャー陣からね、やっぱり前にいいバッターもいますし、後ろにもいいバッターいるので、もうその勢いのままに、もう自分はがむしゃらにやってるだけです」

―ファンへ一言

「遅くまで応援ありがとうございました。明日勝って決めます！」