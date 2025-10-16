「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）

３−３の延長十回無死一塁、阪神・森下が劇的なサヨナラ２ランを左中間スタンドへ運んだ。

日本シリーズ進出に王手をかける一発でお立ち台に上がった森下は「勝ちましたぁー！！」と甲子園を埋めつくした虎党に向かって絶叫し、勝利を報告した。

十回は先頭の中野が左前打で出塁し打席へ。初球をとらえた。「（中野）拓夢さんが出てくれたんで。なんとか（次の佐藤）輝さんにいい形でつなごうと思って打席に立った結果が、自分でもビックリしますけど、最高の形になったかなと思います」と感無量の面持ち。打った瞬間は「もう内心は、伸びろ！って思いながら走ってました」といい、「フェンス直撃だとしても拓夢さんの足ならかえってきてくれるだろうと思って、自分もホームランだと思ってなかったんで全力疾走してました」と振り返った。

打球がフェンスを越えた瞬間はガッツポーズも飛びだしたが「サヨナラホームランが自分の記憶では多分、初めてだったのかなと思うんで。どう対応していいかわからなかったですけど、本当にすごくうれしかったです」と興奮。日本シリーズ進出へ王手をかけ「明日勝って決めます！」と再び叫んで第３戦の勝利を約束した。