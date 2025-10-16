8人組グループ・timeleszが15日、今年を象徴するスターを表彰するライフスタイルグラビア週刊誌の授賞式『anan AWARD 2025』に登場。見事大賞に輝き、メンバーたちが受賞の喜びや、来年の抱負を明かしました。

その年のムーブメントの先駆けや、象徴となった人・モノ・コトを表彰する『anan AWARD』。timeleszは、“2025年の時代の顔”となる大賞に輝きました。受賞理由は、“自ら仲間を探し、アーティストとしての殻を破り、グループとして時代を切り開く物語に、日本中が固唾をのんで見守り、感動の物語として、勇気を与えた。新体制となり、さらにときめきと笑顔を届けるアイドルとしての姿も日本中に元気を発信している”ことが評価されたということです。

佐藤勝利さん（28）は、大賞を受賞したことについて「大賞をいただけたこと、本当にうれしく思います。今まで支えてくださったファンの皆様。そしてタイプロ以降、新しく応援してくださっているファンの皆様が支えてくださっているから、この賞をいただきました。そして、スタッフの皆様が支えてくれて、みんなでこの賞を取れたと思います。本当に僕たちからも感謝を届けたいです」と、喜びを語りました。

■2月から8人の新体制で活動 来年の抱負は「とにかく仲良く元気に」

また、今後挑戦したいことを聞かれたメンバーたち。橋本将生さん（25）は「いろんなことをやりたいんですけど、モデルのお仕事をやらせていただけたらなって思ったりもしてます」と明かしました。

続けて、篠塚大輝さん（23）も「ananさんとお仕事をご一緒するときに、僕は普段服に無頓着な方なので、日々オシャレを勉強中なんですけど、普段自分では着ないようなスタイリングであったりをしていて、雑誌に載るお仕事がすごく楽しくて。モデル方面でなにか活動できたらなって」と、メンバー2人がモデルへの興味を示したtimelesz。

この回答を聞いていた菊池風磨さん（30）は「じゃあ、俺もモデルやろうかな。2人も急にモデルが･･･」とイジりつつも、「なかなかできないですから、モデルさんは。日々、大変な鍛錬がありますからね」とコメントし笑顔を見せました。



さらに、菊池さんは“来年の抱負”を聞かれると「ドームツアーがあったりだとか、グループでの活動、個人の活動たくさんあるんですけれども。先ほどメンバーからも出たように、本当に仲のいいチームワークをずっと発揮できてるかなと思っているので、とにかく仲良く元気に楽しくそんな姿をお届けできたらなと思っております」と、力強く意気込みました。

2024年4月1日に、グループ名を変更したtimelesz。オリジナルメンバーの菊池さん、佐藤さん、松島聡さん（27）の3人に今年2月、新メンバーオーディション『timelesz project』で1万8922件の応募の中から、審査を勝ち抜いた5人の新メンバー・寺西拓人さん（30）、原嘉孝さん（30）、橋本将生さん（25）、猪俣周杜さん（24）、篠塚大輝さん（23）さんが加わり、8人体制でグループとして新たなスタートを切りました。