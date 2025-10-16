◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神5−3DeNA（2025年10月16日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦の阪神―DeNA戦が16日に行われ、阪神がサヨナラ勝ちを収め、DeNAに連勝となった。

2−3と1点差を追った阪神は8回、1死一、二塁で佐藤輝が右前適時打を放ち同点。さらに延長10回、森下がサヨナラ2ランを放って決着。アドバンテージ分を含めると阪神は3勝で、日本シリーズ進出へ王手となった。

森下は新人からCSでの3年連続本塁打は史上初の快挙。また、新人からに限らず、CSの3年連続本塁打も阪神では初の快挙となった。

試合後、森下は「勝ちました！」とお立ち台で叫び、「テルさんにつなげようと思った結果が、最高の形になった。ランナー一塁だったのでチャンスを広げて、会場と一体になりながらやろうと思った」と、甲子園のファンと喜びを分かち合った。

さらに歓喜の輪でウオーターシャワーを浴びたことについて感想を求められると「もみくちゃだったので、ほとんど覚えてないんですけど、（小幡）竜平には“バントしっかり決めとけ”って言っときました」と同学年の小幡をいじってニヤリと笑った。

小幡は9回、無死一塁の場面で打席に立ったが、バント失敗。最後はヒッティングに切り替えたが、二飛に倒れ、サヨナラの好機を演出できなかった。

この森下のお立ち台でのお茶目な一言が、Xでも話題になり「小幡いじられてました」「小幡のバントネタのオチついてて笑わしてもらった」「森下は才木、小幡を救った」「森下…最高やろ」などの声が集まっていた。

前日のお立ち台でも森下は、先輩・小野寺のタイムリーについて「よく打ったなと…」とコメント。2夜連続の“同僚イジリ”で虎党の笑いを誘った。