バイエルンでプレイするイングランド代表FWハリー・ケイン（32）は今シーズン、驚異的なペースで得点を量産している。



5-0で勝利したW杯欧州予選のラトビア戦で2ゴールを記録したケイン。W杯出場を決定づける大事な試合でもイングランド代表のエースは結果を残した。



そんなケインは今シーズン圧巻の活躍を見せており、バイエルンでは公式戦10試合で18ゴール3アシストを記録。イングランド代表も合わせると13試合で21ゴール6アシストという素晴らしい記録を残している。





今シーズン驚異的なスタートダッシュを飾ったケインだが、選手自身も今の状態に手応えを感じているようで、ラトビア戦の後、今がキャリアの中で最高の状態かと聞かれると次のように答えたという。「そうだね。数字がそれを物語っている。ピッチ上での感触、パスや動き方からもそう思える。身体的にも調子はいいし、絶好調だ」（英『Evening Standard』より）ガレス・サウスゲイト体制では多くのスター選手を揃えながらも、タイトルに届かなかったイングランド代表。トーマス・トゥヘル新体制で求められるのは結果で、来年に控えるW杯で優勝を願っているファンも多く、そんななかでケインの調子がいいことは嬉しい限りだろう。ベテランと言われる年齢になったが、ケインはキャリア最高の時を過ごしていると感じているようだ。この状態が続くことはバイエルン、そしてイングランド代表にとっても頼もしい限りだが、得点量産中のケインは今シーズン何ゴールを挙げるのか、楽しみだ。