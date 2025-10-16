ストイックなロナウドにまた新たな“逸話” 元ユヴェントスGMも感銘を受けたそのプロフェッショナルさ
「ロナウドの自宅に招待されたら、テーブルにはサラダと鶏のささみしかなかった（パトリス・エヴラ）」や「彼の家には専属のマッサージ師や栄養士、ドクター、理学療法士、シェフなどが6〜7人はいた（リオ・ファーディナンド）」など、さまざまなストイックなエピソードを持つクリスティアーノ・ロナウド。そんな彼のエピソード集に新たな1ページが追加された。
今回、ロナウドの「ストイックさ」について語ったのは、かつてユヴェントスでゼネラルマネージャー（GM）などを務めたジュゼッペ・マロッタ氏（現インテル会長）だ。
「ユヴェントスでは幸運なことに、クリスティアーノ・ロナウドという選手に出会うことができた。彼は他の選手とは違っていたね。ミネラルウォーターの成分まで分析していたよ。ドクターのもとへ行き、中身が何なのか、どのような特徴があるのかを尋ねていた。彼が今もなおチャンピオンであり続けているのは、こうした点も大きいんじゃないかな」
ミネラルウォーターの成分にまでこだわるそのストイックさ。こういった日々の姿勢が40歳になっても世界で活躍し続けられる理由かもしれない。さすがロナウドだ。