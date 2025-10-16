阪神は１６日の「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」ファイナルステージ第２戦（甲子園）で延長１０回に森下翔太外野手（２５）が劇的なサヨナラ２ランを放ち、５―３で連勝。優勝アドバンテージを含めて３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。

聖地が爆発的な大歓声に包まれた。無死一塁から甘く入った森下がスライダーを一閃した。白球は左中間席最前列に吸い込まれて熱闘に終止符を打った。

先発した才木浩人投手（２６）は甘いコースに入った直球をことごとく痛打され、５回６安打３失点で降板。５回以降は２―３のまま試合が進んだが、救援陣が無失点でつないで打線の反撃を待った。

大きな転機となったのは８回の森下の守備だった。無死二、三塁の大ピンチを迎えた場面で、牧が放った右飛をキャッチした森下が捕手の坂本に矢のようなノーバウンド送球。代走の神里を三塁でクギづけにし、追加点を許さなかった。

この好守備が同点劇につながった。直後の攻撃で一死一、二塁のチャンスをつくると佐藤輝が４番手・伊勢の高めに抜けたフォークを叩き、右前へ値千金の同点適時打。攻守がかみ合い、２年ぶりの日本シリーズ進出まであと１勝だ。