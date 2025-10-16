「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）

阪神がサヨナラ勝ちで連勝。対戦成績を３勝（リーグ優勝によるアドバンテージ１勝を含む）とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。

３−３の延長十回、森下がサヨナラ２ランを放った。

試合は初回から動いた。先頭の近本が四球を選ぶと、１死を挟んで森下の右翼戦二塁打で二、三塁を作る。この好機で打席に立った佐藤輝が、高めの１４９キロをスイング。フラフラッと打球が上がると、深めに守っていたＤｅＮＡの左翼・佐野が全力で前進したが追いつけず、遊撃・石上との中間地点にポトリと落ちた。その間に三走の中野が生還。先制のホームを踏んだ。さらに続く１死二、三塁の好機で大山が中犠飛。初回に２点を先取した。

一方、序盤から好投を続けていた先発・才木だったが、三回だった。１死一塁から蝦名に左中間突破の適時二塁打を浴びると、佐野の左翼線適時二塁打で同点とされた。 四回には牧に痛恨の勝ち越しソロを被弾。真ん中に甘く入った直球を痛打された。登板前日には「とりあえず勝つこと。ゼロで行くことが大事」と意気込んでいたが、リードを守り切れず悔しい結果となった。

１点を追う打線は六回、先頭・森下が左前打とバッテリーエラーで無死二塁を作ったが、代わった中川虎から佐藤輝、大山、代打・ヘルナンデスが３者連続三振に倒れた。それでも八回、代わった伊勢から近本が四球を選ぶと、中野の犠打で１死二塁を作る。さらに森下の四球後、佐藤輝が一、二塁間を破る同点打。粘りの攻撃で試合を振り出しに戻した。