手に汗握る胸熱展開のレースシーンを何度でも。

ブラッド・ピット主演映画として最高興行収入を記録した映画『F1 ® ／エフワン』。本作はApple（アップル）オリジナル作品ということで、Appleの有料動画ストリーミングサービスに加入している方は12月12日(金)以降は追加料金を払うことなく見れるようになると発表されました。また、Appleオリジナル作品が楽しめる「Apple TV+」は今後、「Apple TV」へと名称が変わるとのことです。

Appleオリジナル作品は映画に加えてドラマも高い評価を受けている作品が多く、先月開催された第77回プライムタイム・エミー賞では計22の賞を受賞するなど、今後もさらに多くの注目を集めることが期待されています。

映画『F1 ® ／エフワン』を見るときは、できる限り大きなスクリーンで

今年6月に映画『F1 ® ／エフワン』が劇場公開されたとき、筆者もすぐ映画館に観に行きましたが、一瞬たりとも目が離せない大興奮のレースシーンはもちろん、運転していないときでも渋カッコ良すぎるブラピ、テンション爆上がりになるサウンドトラックなど、最初から最後まで見応えたっぷりの満足度の高い作品だと感じました。

まだ予告編をご覧になっていない方でiPhoneをお持ちの方はこちらも是非チェックしてみてください。iPhoneの振動機能を使った面白い映像没入体験が味わえますよ。

現在Apple TVで有料配信中の映画『F1 ® ／エフワン』は4K、Dolby VISION、Dolby ATMOSに対応しているため、この環境で見ることができる方は是非テレビまたはプロジェクターの大画面で見ることを強くオススメします。

本作が大ヒットを記録したこと、これまでも別のAppleオリジナル作品がアカデミー賞ノミネートだけでなく受賞もしていることを踏まえると、Appleオリジナル作品は今後さらに勢いを増していく可能性は十分高いといえるでしょう。Appleが手がけるエンターテイメント事業はもっと面白いものになっていくはず。Appleが展開するオリジナル映画やドラマ作品に今後も期待が高まります。

