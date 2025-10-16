若者の4割がセックスに興味なし!? 20代未婚男女に聞いた「彼氏彼女とレスの理由」
およそ6割の人がセックスレス（＝性交渉が月1回未満）という令和のニッポン。
将来の人口減少を見据えた少子化対策が国政レベルでも進んでいますが、「子どもを作らない」という以前に「そもそも性行為をしない」という夫婦も増えています。
セックスレス夫婦が生まれる前提として、若い世代の性事情の変化があることは、見逃せない事実です。
この質問を、男女別・年代別に「よく思う」「たまに思う」「まれに思う」「思わない」の4択で聞いたところ、「思わない」が最も多かったのは、男性では10代〜20代でした。その数なんと36.6%です！
「思わない」と答えたのは、全世代の男性平均で16.3%、60代男性で13.9%でしたが、若者の回答が突出していたのです。
「約4割の男子はセックスに興味がない」というこの結果に対して、「最近はアダルトグッズや動画コンテンツが進化してるから、リアル相手とのセックスは面倒なのかなあ」と納得しかけた方も、同調査の別の問い「マスターベーションの頻度はどのくらいですか」の回答を見て、再び衝撃を受けることでしょう。
「マスターベーションをしたことがない」と回答した男性が最も多かったのが10代〜20代で、16.3%もいました。全世代の男性平均が7.2%なので、10代〜20代は平均の倍以上の割合です。
一人エッチもしないやつが多い……。性の欲求が乏しくなってるのか!?
10代から20代の男子といえば、「何を見てもムラムラ、いつでもスタンバイできるヤンチャ盛り」というイメージはもう過去の遺物なのかもしれません。
そこで、イマドキの20代の姿を、私の主宰する恋人・夫婦仲相談所でのヒアリングを通して見てみましょう。
まずは、20代男性二人に話を聞きました（以下、全て仮名）。
互いに仕事時間が長く、夜は遅いので、会うのは週末だけ。平日は夜にLINEするぐらい。週末デートも、二人ともお酒はあまり好きではないので、昼間に街ブラしてカフェでまったりと過ごすことが多いです。
どちらも実家暮らしで車も持ってないので、エッチな雰囲気になる場所がなく、ほぼまったくなしです。ラブホって手段はありますが、高いですよね。場所代を払ってまでセックスしたいわけではない、っていうのが本音です。
キスは普通にします。付き合い始めてからもう3年ですから、当然、彼女とセックスしたことはありますよ。一緒に泊まりがけで旅行に行ったときですね。
でも互いに『思っていたのと違って』いて、あまり盛り上がらなかったです。彼女も嫌そうだったし、僕も、自分が下手だから申し訳ないって感じで、自分自身が楽しめませんでした。
結局、僕も彼女も『またしたい』というほどの気持ちはない。その後、あえてしなくてもいいじゃん、となっています。
性欲は自分で処理すればいいって割り切っています。その方が気を遣わなくていいですし、合理的だと思います」
半年前頃に、二人で2軒ハシゴして飲んだ後に、彼女の終電がなくなったことがありました。僕のマンションに行く電車はまだあったので、『どうする？ ウチに来る？』と聞いたら『いいよ』というので、僕の部屋に一緒に行ったんです。
特に掃除もしてないし、部屋が汚いかな、とちょっと気にはなったんですが、とりあえず部屋にあがってもらいました。
こんな状況だったら、ほとんどの男は『これは、初エッチのチャンス。部屋に来るのがOKということは、エッチもOKのつもりだろう』って思いますよね。
ところが、部屋でキスして、そのまま彼女の服を脱がそうと思ったら、まさかの拒否。『こんな所じゃ嫌』って言われて。泊まっていきましたが、何もなしです。
それ以来、いつどうやって誘えばいいか分からないまま、半年が過ぎています。1回断られちゃうと、こっちだって傷つくし、プライドもあるじゃないですか。また断られたらカッコ悪いし、もう拒否られたくないのでどうしようかなと。
向こうから『しよう』って言ってくるまで、誘わないつもりです」
次に、20代女性の話です（以下、全て仮名）。
向こうから『好きです』って告白してきたし、一応私は彼女なのだと思います。ただ、全然セクシーな関係に発展せず。
彼は体格がほっそりしていて、ゲームが趣味のインドア派。指が長くてきれい。ビジュは私の好みです。気配りができて、ゲームの話がおもしろい。
なんでも「だよねー」って共感してくれるので女子同士で話をしているような心地よさがあるんです。手をつないだり、肩や頭に手を触れたりとかはありますが、キスをされたことはないです。
ピンクのリップクリームを塗ってあげると喜ぶので、『もしかして、本当はゲイなの』と冗談っぽく聞いてみたこともあるのですが、『男性に対する恋愛感情はない』って。
じゃあ、私に色気が足りない？ と思って、露出の高い服や透ける服などを着てみたのですが、『かわいいね。とっても似合ってる』とニコニコするだけ。
私としては、そろそろエッチがあってもいいのではと思うのですが、さすがにこちらから誘うのは無理。彼はとてもいい人ですが、一生このままだとしたら、お付き合いを続けるのは難しいかな。私はエッチ興味あるんだけどな」
どの人も『これだ！』という感じがなく、普通の友達以上の感情が持てなくて。
今は、会社の先輩とちょっといい感じになっています。最初は仕事をいろいろ教えてもらうだけだったのですが、あるとき誘われて、そこから一緒に飲みに行くようになりました。
そのうちにLINEで『彼女になって』と告られて。会社では付き合っていることは内緒ですが、毎日むっちゃLINEしてます。やさしくていい人です。
ただ、残念なことが1つ。彼は毛深いのです。最初から、ひげの剃り跡が濃いことが気になってはいたのですが、よく見てみると腕とか手の甲とかも結構ふさふさ。この様子だときっと胸毛もありそうで、ちょっと引いてます。
私は旧ジャニや韓流アイドル系の肌ツルツルタイプが好きなんです。だから、生理的に今の彼とは無理かも……。
デートのとき、彼が身を寄せてくると、私は急に拒否モードで塩対応しちゃう。そんな私に対して、彼も困惑してるかもしれません。でも、まさか『毛深いのが嫌』とか『全身脱毛してよ』なんて私から言えないし、悩んでます。
友人に相談したら『相手のこと愛していたら、体毛なんて気にならないよ』と言われましたが、私はそうは思いません。
もし、このまま彼とするとしたら、私にとっては人生初のエッチ。自分にとっての一大イベントです。だから、悔いのないように、理想の彼との理想的なセックスにこだわりたい。
夜景が見えるいい感じのホテルで、つるつるの彼の胸に顔をうずめ、すべすべの腕に抱きしめられたい。そのあとは彼の腕枕で眠って朝を迎えたいのです。
『こじらせ処女』ですか？ 私。でも、自分の初エッチは最高のものにしたいです」
いかがでしたでしょうか？
20代男女のそれぞれに、理由があり、思いがあり、理想があり。
AI風に傾向をまとめるなら、「自分ファースト」「コミュニケーション力が今一つ」「タイパとコスパは絶対重視」「対立は回避」「プライド高し」「波風立てない」ことが根底に流れているような、いないような……。
恋愛とセックスはセット商品なので、どちらか1つに偏ると男女の関係はギクシャクしてきます。もちろん、「セックスなしのお付き合い」でも「セフレ割り切り」でも、互いに同じ思考なら文句なしです。
ただ、長年、性の相談を受けていて「性の欲求は環境と加齢によるホルモン変化で上がり下がりする」ことを実感しています。若い皆さんも、性欲（セクシャルデザイア）上下論に関しては推測しながらコミュ力を高めてほしいものです。
セックスは究極のコミュニケーション。「けんかにならぬよう」「二人のプライドを保ちながら」「お金をあまりかけずに」快楽の極みを追求するのが達成目標。そんなことを考えていたらしたくなくなってしまうかもしれませんが……。
達成目標まで意識すると非常にハードルが高い行為ですね。
ステップ1は、互いの本音を言葉にして、丁寧に伝えあうことから開始です。
いやはや、昭和平成世代はそんな小難しいことを1ミリも考えずに、勢いでガバっと抱きしめればよかった、古き良き時代だったのかもしれません。
＜参考＞
・「【ジェクス】ジャパン・セックスサーベイ2024」（ジェクス株式会社）
▼三松 真由美プロフィール
男女関係に悩む1万3000名の女性会員が集うコミュニティを展開。セックスレス・ED・女性性機能に詳しく、性を通して男女関係を円滑にするメソッドを考案。講演、メディア出演、著書多数の恋愛・夫婦仲コメンテーター。執筆家。
(文:三松 真由美（夫婦関係ガイド）)
