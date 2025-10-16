月の年金約13万9000円「見栄を張って借金までする必要はなかった」71歳男性の現役時代の後悔
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住71歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（68歳）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：610万円
現在の資産：預貯金800万円、リスク資産400万円
これまでの年金加入期間：国民年金470カ月、厚生年金470カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：約8万9000円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：国民年金と厚生年金合わせて約60万円（年額）
その理由として「ぜいたくはできないものの、必要最低限のものを買いながら生活ができるから」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。夫婦の年金だけでは「1〜2回足りない月がある」と回答されています。
年金以外に「単発のアルバイトをしている。仕事は工事現場の人員整理」の収入があると言います。
年金生活においては「外食をしない、コンビニに行かない、外出するときは水筒やお弁当を持参する、車に乗らないでバスや電車に乗る」と節約を心掛けているとのこと。
今の不安については「年金額だけでは生活がままならないほど、インフレ率が上昇していくのではと不安」とコメント。
いっぽうで「行きたいところに、いつでも行けるようになった」と老後生活の利点も教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
