ニューストップ > スポーツニュース > 【10.16ソフトバンクー日本ハム戦ハイライト】 【10.16ソフトバンクー日本ハム戦ハイライト】 【10.16ソフトバンクー日本ハム戦ハイライト】 2025年10月16日 22時7分 西スポWEB otto! リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全32枚) バットを手に笑顔を見せる柳田（撮影・星野楽）キャッチボールで調整する上沢（撮影・中村太一）バットを手に笑顔を見せる周東（撮影・星野楽）守備練習する山川（撮影・星野楽）バント練習する牧原大（撮影・星野楽）笑顔でポーズをとる大津（撮影・星野楽）日本ハム・レイエス（右）と談笑する山川（撮影・栗木一考）日本ハム・新庄監督（右）とハイタッチする小久保監督（撮影・栗木一考）始球式を務め、熱男ポーズを決める松田宣浩さん（撮影・中村太一）始球式を務める松田宣浩さん（撮影・栗木一考）先発し力投する有原（撮影・栗木一考）３回無死、見逃し三振に倒れる山川（撮影・星野楽）４回１死、柳町は左越えに二塁打を放つ（影・栗木一考）４回２死二塁、中村は空振り三振に倒れる（撮影・栗木一考）５回２死、左前打を放つ山川（撮影・中村太一）６回無死一塁、日本ハム・レイエスを中飛に打ち取る有原（影・栗木一考）６回２死満塁、日本ハム・石井を空振り三振に仕留め、ほえる有原（撮影・星野楽）６回の攻撃前に円陣を組むソフトバンクベンチ（影・栗木一考）２番手で登板するヘルナンデス（影・栗木一考）３番手で登板する松本裕（撮影・栗木一考）８回無死、日本ハム・レイエスの二ゴロを処理する野村（撮影・星野楽）８回無死一塁、捕前に犠打を決める海野（撮影・星野楽）８回無死、三塁内野安打の山川（左）を出迎える小久保監督（撮影・栗木一考）８回１死一、二塁、柳田は左越えに先制の３点本塁打を放つ（撮影・栗木一考）８回１死一、二塁、左越えに先制の３点本塁打を放ち、ガッツポーズする柳田（撮影・中村太一）８回１死一、二塁、左越えに先制３点本塁打を放ち、タッチを交わす柳田（右）（撮影・星野楽）９回２死、日本ハム・万波を空振り三振に仕留め、海野（右）と握手を交わす杉山（撮影・栗木一考）日本シリーズ進出に王手をかけ、タッチを交わすソフトバンクナイン（撮影・中村太一）スタンドの声援に両手を上げて応える柳田（撮影・中村太一）お立ち台でポーズをとる柳田（撮影・星野楽）ファンとタッチを交わす柳田（撮影・星野楽）日本シリーズ進出に王手をかけ、笑顔で引き揚げる柳田（中央）（撮影・星野楽） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「それに向けて準備をするだけ」ソフトバンク松本裕樹、日本シリーズ進出へ今季初3連投辞さず 前夜被弾のリベンジも冷静 ホークスCS突破時はビールでなく爛轡礇鵐僖鵐侫．ぅ鉢瓩法．▲汽劵汽ぅ弌執況發留洞舛 「内容というより、とにかくゼロに」2年連続最多勝のソフトバンク有原航平 再三ピンチしのぎ絶叫 意地の6回無失点