ハロー!プロジェクトに所属する8人組アイドル「OCHA NORMA」が15日、グループ初となる単独日本武道館公演「OCHA NORMA 2025 LIVE at BUDOKAN 〜#OCHAnnel〜」を開催した。

「#OCHAnnel」と題されたライブは、客席をグループ名の由来でもある爐茶の間瓩妨立て、楽曲をテーマごとに分け、各ブロックをテレビ番組になぞらえた演出で展開。テレビスタジオをイメージしたステージに、青いスパンコールの衣装で登場したメンバーは、デビューシングル「お祭りデビューだぜ!」で本編をスタートさせ、会場を一気に賑やかなお祭りムードに包み込んだ。

サプライズと初の試み満載

公演ではサプライズ演出も相次いだ。「ヨリドリ ME DREAM」では西粼美空が「立ちたいよね 武道館」の歌詞を「立ってるよ 武道館」に変更。続く「ウチらの地元は地球じゃん!」でもセリフを「ウチらの地元は武道館」に変えるなど、当日限りのアレンジでファンを喜ばせた。

MCを挟んだユニット曲ブロックでは、斉藤円香・広本瑠璃・窪田七海による「イージーイージー」、中山夏月姫・西粼による「1/2」、米村姫良々・北原もも・筒井澤心＝佐賀県出身＝による「Peek a Boo」を披露。全員曲「ミステイク」では、前身ユニットの楽曲にちなみ米村・窪田・斉藤の3人が歌い出しを担当し、ファンを魅了した。

ライブ後半では、窪田が得意の“キュルルンビーム”を日本武道館に向けて発射。会場が窪田のメンバーカラーであるピンク色に染まる感動的な光景が広がり、窪田は「私のソロステージだっけ?」と満面の笑みを見せた。さらに、会場を3つに分けてのコール＆レスポンス合戦など、初の武道館をメンバー全員が楽しむ姿が印象的だった。

新曲披露と涙の感謝

本編最後のブロックでは、シンガーソングライターの中島卓偉が作詞・作曲を手掛けた新曲「想定内!」を初披露。初めてのお披露目にも関わらず会場全体でタオルを回す光景が見られた。本編はメジャーデビューシングル「恋のクラウチングスタート」で力強く締めくくられた。

アンコールでは、日本武道館公演に向けて書き下ろされた新曲「今日を胸に飾って」を初パフォーマンス。歌唱後、北原は「ずっとずっと見たかった景色を見せてくれてありがとう」と感謝を述べると、米村も「アイドルを目指して良かったなと思いました」感想を語り、ともに涙をみせた。

最後にリーダーの斉藤は「日本武道館公演という一つの夢は叶いましたけど、私たちはまだまだ大きくなりたいです」とさらなる飛躍を誓った。ライブはテレビ風エンドロールの演出のなか、「シェケナーレ」をパフォーマンスし、大団円で幕を閉じた。