◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神5−3DeNA（2025年10月16日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦の阪神―DeNA戦が16日に行われ、阪神がサヨナラ勝ちを収め、DeNAに連勝となった。

打線が初回に幸先よく2点を先制したが、先発の才木が踏ん張れない。3回に2本の適時打を許して同点とされると、4回には先頭の牧に勝ち越しソロ弾を献上した。

試合は5回裏に入る直前に、雨脚が強くなり47分間の中断。再開したが、阪神打線がなかなかチャンスをものにできなかった。

それでも8回には右翼・森下が強肩を披露し、犠飛となりそうな当たりを防ぐなど、守備でも奮闘した。

すると8回、1死一、二塁で佐藤輝が右前適時打を放ち同点。さらに延長10回、森下がサヨナラ2ランを放って決着。アドバンテージ分を含めると阪神は3勝で、日本シリーズ進出へ王手となった。

森下は新人からCSでの3年連続本塁打は史上初の快挙。また、新人からに限らず、CSの3年連続本塁打も阪神では初の快挙となった。

試合後、森下は「勝ちました！」とお立ち台で叫び、「テルさんにつなげようと思った結果が、最高の形になった。ランナー一塁だったのでチャンスを広げて、会場と一体になりながらやろうと思った」と、甲子園のファンと喜びを分かち合った。

そのうえで「サヨナラホームランは自分の記憶では初めて。どう対応していいか分からかった」と歓喜の輪でもみくちゃになった喜びを語りつつ、「明日勝って決めます！」とファンに向かって公約した。