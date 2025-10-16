◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第2戦 阪神5×-3DeNA(16日、甲子園球場)

阪神がクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第2戦でサヨナラ勝利し日本シリーズへあと1勝としました。

阪神は初回、森下翔太選手のヒットで2塁3塁のチャンスを作ると佐藤輝明選手がタイムリーを放ち先制。さらに大山悠輔選手の犠牲フライで幸先良く2点を先制します。

先発の才木浩人投手は2回まで無安打で相手打線を抑えていましたが3回、先頭の林琢真選手に10球粘られヒットを許すと、蝦名達夫選手には9球目をツーベースとされ1点を返されます。さらにランナー2塁で佐野恵太選手には初球をレフトへのツーベースとされこの回2失点で同点とされました。

才木投手は4回に先頭の牧秀悟選手にホームランを浴び勝ち越しを許し5回101球、3失点で降板しました。

その後8回、前の回から登板した湯浅京己投手が2本のヒットを浴びノーアウト2塁3塁のピンチ。それでも牧選手を浅いライトフライに抑え、山本祐大選手はサードゴロで2アウトとします。ここで投手を岩貞祐太投手に代えると 石上泰輝選手を3球三振に仕留め、大ピンチをしのぎました。

すると8回、先頭の近本光司選手がフォアボールで出塁すると、中野拓夢選手が送りさらに森下選手がフォアボールで1塁2塁を作ります。ここでホームランと打点でリーグ2冠の佐藤選手に打席がまわると、ライトへタイムリーを放ち同点に追いつきました。

そして試合は延長に入り10回、先頭の中野選手がヒットで出塁すると、3番・森下選手に打席がまわります。森下選手はDeNA・6番手の佐々木千隼投手の初球をとらえると左中間スタンドへサヨナラホームランを放ち勝負を決めました。

打った瞬間阪神のベンチとファンは跳び上がり甲子園球場は大歓声に包まれ、劇的な勝利を収めた阪神はこれでアドバンテージ含め3勝0敗、日本シリーズへ王手をかけました。