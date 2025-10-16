「プロレス・ノア」（１６日、後楽園ホール）

新日本から参戦しているＧＨＣジュニアヘビー級王者・高橋ヒロム（３６）がノンタイトルのシングルマッチで宮脇純太（２８）と対戦し、９分５０秒、ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ ２で完勝した。

“外敵”王者が圧倒的な存在感を示した。１１日の両国大会でＥｉｔａ（３３）との激闘を制し２度目の防衛に成功した後、リング上で挑戦を表明した宮脇に対し、ベルトは懸けずに対戦を受託して組まれた一戦。ヒロムはノア生え抜きの宮脇に対して「（いいのは）顔だけか？」と挑発しながら重いチョップを放つなど終始圧倒。最後はＴＩＭＥ ＢＯＭＢ２を２連発でたたきつけ、貫禄の３カウントを奪った。

完勝したリング上でマイクを握ったヒロムは「宮脇くんさ、一つ聞いていいかな？」と切り出し、「もしレスラーじゃなくて、一ファンの人間だったら、（今の）宮脇純太のファンですか？俺はさ、それをずっと意識して戦ってるんだよ。だからな、俺は高橋ヒロムのファンだ」と自身の信条を明かしながら辛らつなメッセージを送り、ノアファンもブーイングどころか「お〜」と納得した様子で拍手。続けて、「全部出せ。全部出しちまえ。みんな、なんだかんだ言って期待してるんだよ、宮脇に。ノアのジュニアのチャンピオンになってみせろ」と、熱いエールを送った。

また、ヒロムが「ノアジュニアの未来」と認めた小田嶋大樹（２４）が登場してベルトへの次期挑戦をアピールしたが、「小田嶋、俺はお前みたいな（好戦的な）人間、だ〜い好き。でもね、ノアジュニアＧＰ？面白そうなトーナメントがあるじゃないですか。そこで勝ち上がってみろよ。もちろん、俺も出るけどな」と、１１月８日開幕の新トーナメントへの参戦を表明。「いいよ、やってやるよ。トーナメント最初の相手、小田嶋くんに決〜めた。掛かって来いよ！ノアジュニアの未来」と舌なめずりした。