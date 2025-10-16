【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエルの首相府は１５日、イスラム主義組織ハマスがパレスチナ自治区ガザで拘束していた人質のうち、２人の遺体が新たに引き渡されたと発表した。

ハマスは１５日、現時点で収容が可能な遺体を返還し、「約束を果たした」と主張したが、イスラエルのカッツ国防相は１６日、「ハマスが合意の履行を拒否するなら戦闘を再開する」と警告した。

イスラエルとハマスはガザ和平計画の「第１段階」で、生存する人質２０人と人質の遺体２８体を引き渡すことで合意した。ハマスは１３日、人質２０人全員を解放。１４日までに計８人の遺体を引き渡したが、司法解剖の結果、１遺体は人質ではなかったことが判明し、ガザには１９体の遺体が残る。

ハマスは１５日の声明で、残る遺体はがれきに埋もれていることから、収容は「さらなる努力と特別な機器が必要」と説明した。

カッツ氏は１６日の声明で、「ハマスは全ての死亡した人質を返還し、武装解除しなければならない」と警告し、「ハマスが拒否するなら、イスラエルは米国と協調して戦闘を再開し、ハマスを打倒し、戦争の全ての目標を達成するだろう」と威嚇した。

公共放送カンは１６日、イスラエルは、ハマスが遺体返還に向けて尽力しなければ、ガザ最南部ラファの検問所を開けないことを決めたと報じた。また、国防省高官の話として、全ての遺体が返還されなければ、ガザからの軍の撤退など計画の「第２段階」に進むつもりはないとも報じた。

一方、米政府高官２人は１５日、ハマスが合意に反して人質の遺体返還を遅らせているとの見方を否定した。米高官は、戦闘で生じたがれきや不発弾が作業を困難にしていると指摘し、位置特定につながる機密情報をハマスに提供して遺体回収を支援していると説明した。