■HYDEがTXTに提供した楽曲にも注目集まる

TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』に「SSS (Sending Secret Signals)」の楽曲を提供をしたHYDE。このたび、TOMORROW X TOGETHERとHYDE公式SNSにて集合ショットが公開された。

TOMORROW X TOGETHERのSNSには「素敵な楽曲を提供していただき、直接お会いできて光栄です！」のコメントとともに頬に手で作ったハートマークをつけた、ルダハートポーズのオフショットが公開。

HYDEのSNSでは「かわいこちゃん達 ライヴ観に来てね」のコメントともにピースをきめたオフショットが公開されている。

10月22日にリリースを控えた『Starkissed』。ファンからは「全員もれなく美しい」「早く曲聴きたい」「共演も見たい」などの声が集まっている。