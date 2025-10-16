◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神5−3DeNA（2025年10月16日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦の阪神―DeNA戦が16日に行われ、阪神がサヨナラ勝ちを収めてDeNAに連勝となった。

打線が初回、1死二、三塁から佐藤輝が左翼線へポトリと落ちる先制の適時二塁打。なお続いた1死二、三塁から大山が中犠飛を放ち、幸先よく2点を先制した。

ただ先発の才木が踏ん張れない。3回に2本の適時打を許して同点とされると、4回には先頭の牧に勝ち越しソロ弾を献上した。

試合は5回裏に入る直前に、雨脚が強くなり47分間の中断。再開したが、阪神打線がなかなかチャンスをものにできなかった。

それでも8回には右翼・森下が強肩を披露し、犠飛となりそうな当たりを防ぐなど、守備でも奮闘した。

すると8回、1死一、二塁で佐藤輝が右前適時打を放ち同点。さらに延長10回、森下がサヨナラ2ランを放って決着。アドバンテージ分を含めると阪神は3勝で、日本シリーズ進出へ王手となった。

森下は新人からCSでの3年連続本塁打は史上初の快挙。また、新人からに限らず、CSの3年連続本塁打も阪神では初の快挙となった。

日本一に輝いた1年目の23年はファイナルS第1戦で広島の九里からアーチをかけ、昨年はDeNAとのファーストS第2戦でジャクソンから弾丸ライナーの先制弾を放つなど勝負強さが目立つ森下。

シーズンでは今季、リーグ2位の89打点、両リーグトップタイの勝利打点20をマーク。また、CSは昨年まで通算5試合に出場して打率・389、2本塁打、4打点という勝負強さで、前日の第1戦ではDeNA先発・東から決勝打となる先制の中前適時打を放った。

試合終了は22時を回る死闘で、鳴り物による応援は終了となり、ファンの声援と手拍子で盛り上がった。

▼阪神・森下（サヨナラ弾に）「（佐藤）テルさんにつなげようと思った結果が、最高の形になった。ランナー一塁だったのでチャンスを広げて、会場と一体になりながらやろうと思った。サヨナラホームランは自分の記憶では初めて。どう対応していいか分からかった」