◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク 3-0 日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)

終盤8回に柳田悠岐選手の3ランで日本ハムに勝利したソフトバンク。第1戦の勝利とアドバンテージの1勝を含め3勝とし、日本シリーズ進出へ王手をかけました。

小久保裕紀監督は、試合後のインタビューでまず柳田選手に対し「あそこで打つのがスーパースターですね」と称賛します。そして「あの回だけしかチャンスがなかったので、ほとんど押されっぱなしで、よく負けなかったなという試合でしたね」と振り返りました。

ワンチャンスをものにできた裏には投手陣の好投がありました。先発の有原航平投手に対しては「(初回の)1アウト1、3塁、(4回の)1アウト2、3塁、(6回の)1アウト満塁をゼロにおさえたので、それが勝ちにつながった」と述べ、有原投手の後を継いだヘルナンデス投手、松本裕樹投手、杉山一樹投手の3投手のうち、特に第1戦でレイエス選手に同点弾を浴びた松本投手については「ちょうどまた松本が8回レイエスからだったので、昨日のやられたらやり返すにはちょうど良い場面だった。しっかり抑えてくれましたし、それも含めてピッチャーがしっかり粘ってくれたおかげでワンチャンスをものにした勝利でしたね」と称えました。

最後には今季レギュラーシーズンから続く日本ハムとの死闘に対し言及。「(日本ハムは)やっぱり今日はあと一本が出なかったですけど、スタメン見てもね、打ちそうな選手ばかりなんで、そら強いなと思いながらやっています」と敬意を表すと、日本シリーズ進出へ「もう一気にいきたいですね」と次戦への意気込みも語りました。