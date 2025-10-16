「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第２戦（みずほペイペイ）は、リーグ王者のソフトバンクがレギュラーシーズン２位・日本ハムに３―０で競り勝った。アドバンテージ１勝を含む通算成績を３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。

初戦はサヨナラ決着、この日も終盤までスコアレスの拮抗した展開だった。それだけに敗れたファイターズにとっては、ショックの大きな連敗。それでもチームを率いるボスは逆転突破を信じて、第３戦以降を見据えた。

崖っぷちに立たされた新庄剛志監督（５３）。誰よりも悔しいはずの男がすがすがしく球場を去る姿は、尊くも鷹陣営にとっては不気味に映ったかもしれない。帰路に就くタイミングがソフトバンク・王貞治球団会長（８５）と重なると、球場の正面玄関で道を譲りつつ「ナイスゲームです」「ナイスホームランです」と両手を差し出し、がっちり握手を交わした。

これには王会長も「（僅差の敗戦は）なかなかしんどいよね。でも、しょうがない。これが勝負というものだから」と敵将をおもんぱかりながら、連日の好ゲームをたたえた。

レギュラーシーズンから拮抗したゲームの連続で、パ・リーグを熱く盛り上げてきたソフトバンクと日本ハム。ホークスが昨年に続く３連勝突破を決めるのか、ファイターズが意地を見せるか。上沢と伊藤が投げ合う第３戦も激戦必至だ。