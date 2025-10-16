天海祐希ら“キントリ”メンバーに立ちはだかる最強の敵 劇場版『緊急取調室 THE FINAL』新予告＆ポスター解禁
天海祐希が主演する劇場版『緊急取調室 THE FINAL』より、新たな予告映像と特報映像、ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】最後の敵は内閣総理大臣―！ 劇場版『緊急取調室 THE FINAL』予告2
2014年1月より4シーズンに渡りテレビ朝日系で放送され、10月16日から第5シーズンが放送中の大ヒットドラマ『緊急取調室』。可視化された特別取調室で厄介な被疑者と対峙する、捜査一課の取調専門チーム「緊急事案対応取調班＝通称・キントリ」。主演の天海祐希演じる叩き上げの刑事・真壁有希子と、クセ者ぞろいのベテラン取調官たちが、取調室を舞台に一筋縄ではいかない犯人との“言葉の銃撃戦”を繰り広げ、事件の裏に隠された「真実」を暴く。
連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）に加え、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）、そして現在放送中の5th SEASONを世に送り出してきた「緊急取調室」が12年の時を経てついに完結。12月26日にフィナーレを飾る劇場版『緊急取調室 THE FINAL』が公開される。
この度、新たな予告映像と特報映像、ポスタービジュアルが解禁。
最強の敵・内閣総理大臣を取調べるという前代未聞の事態となった“キントリ”メンバー。予告では、彼らに立ちはだかる壁、そして日本を揺るがす大規模災害が壮大なスケールで描かれている。
超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の中、災害対策会議に10分遅れて到着した内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸幹二）。その「空白の10分間」を糾弾する暴漢・森下弘道（佐々木蔵之介）が現れ、長内総理を襲撃する事件が勃発。逮捕された森下は“キントリ”チームの取調べにも犯行動機を語らず、取調室に総理大臣を連れてこいと無謀な要求を繰り返す。
やがて“ある疑惑”が浮かび上がり、真相解明のため“キントリ”チームは内閣総理大臣を取調べするべく動き出す。しかし、国家そして警察組織の頂点である総理大臣に辿り着くにはあまりにも大きな壁が…。さらに、政府や組織の圧力と陰謀を前に“キントリ”メンバーにも亀裂が生じていく。果たして大規模災害が迫る中、“キントリ”は難攻不落の内閣総理大臣を“マル裸”にすることができるのか？
映像には、有希子の娘・奈央（杉咲花）や因縁の相手・郷原（草刈正雄）までもが登場し、シリーズ集大成にふさわしい展開を予感させるものとなっている。そして映像の冒頭とラストには、真壁有希子が鬼気迫る表情で総理大臣と相対する迫真の取調べシーンが。まさに12年の集大成ともいえる“最後”の取調べの結末に興味が高まる。
なお特報映像では、最後に予告映像とは異なる取り調べシーンを収録。予告では有希子が「我々の組織のトップは、絶対に正しい人間であるべきだと！」と熱弁する姿を収めているが、特報では「どうして君たちはここまでできるんだ？」と聞く総理大臣に、有希子が「悪あがきです、最後の！」と言い放つ姿で幕を閉じる。
ポスタービジュアルは、強大な国家権力に挑む“キントリ”メンバーの決意に満ちた表情が印象的なデザイン。嵐を予感させる暗雲が立ち込める中、有希子が率いるおなじみのドラマ出演メンバーと、物語の鍵を握る内閣総理大臣・長内洋次郎、そして謎の暴漢・森下弘道が描かれている。“キントリ”メンバーと、森下や長内総理大臣との緊迫感あふれる取り調べの雰囲気がひしひしと伝わってくる力強いビジュアルとなっている。
また今回、本作のムビチケが10月24日より販売開始されることも決定（公開延期前のムビチケも利用可能）。全国のローソンに設置のLoppi端末にてグッズ付ムビチケ前売券（コンビニ）の取扱いも予定している。詳細は後日解禁。
ドラマ『緊急取調室』第5シーズンは、テレビ朝日系にて毎週金曜21時放送。劇場版『緊急取調室 THE FINAL』は、12月26日より公開。
【動画】最後の敵は内閣総理大臣―！ 劇場版『緊急取調室 THE FINAL』予告2
2014年1月より4シーズンに渡りテレビ朝日系で放送され、10月16日から第5シーズンが放送中の大ヒットドラマ『緊急取調室』。可視化された特別取調室で厄介な被疑者と対峙する、捜査一課の取調専門チーム「緊急事案対応取調班＝通称・キントリ」。主演の天海祐希演じる叩き上げの刑事・真壁有希子と、クセ者ぞろいのベテラン取調官たちが、取調室を舞台に一筋縄ではいかない犯人との“言葉の銃撃戦”を繰り広げ、事件の裏に隠された「真実」を暴く。
この度、新たな予告映像と特報映像、ポスタービジュアルが解禁。
最強の敵・内閣総理大臣を取調べるという前代未聞の事態となった“キントリ”メンバー。予告では、彼らに立ちはだかる壁、そして日本を揺るがす大規模災害が壮大なスケールで描かれている。
超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の中、災害対策会議に10分遅れて到着した内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸幹二）。その「空白の10分間」を糾弾する暴漢・森下弘道（佐々木蔵之介）が現れ、長内総理を襲撃する事件が勃発。逮捕された森下は“キントリ”チームの取調べにも犯行動機を語らず、取調室に総理大臣を連れてこいと無謀な要求を繰り返す。
やがて“ある疑惑”が浮かび上がり、真相解明のため“キントリ”チームは内閣総理大臣を取調べするべく動き出す。しかし、国家そして警察組織の頂点である総理大臣に辿り着くにはあまりにも大きな壁が…。さらに、政府や組織の圧力と陰謀を前に“キントリ”メンバーにも亀裂が生じていく。果たして大規模災害が迫る中、“キントリ”は難攻不落の内閣総理大臣を“マル裸”にすることができるのか？
映像には、有希子の娘・奈央（杉咲花）や因縁の相手・郷原（草刈正雄）までもが登場し、シリーズ集大成にふさわしい展開を予感させるものとなっている。そして映像の冒頭とラストには、真壁有希子が鬼気迫る表情で総理大臣と相対する迫真の取調べシーンが。まさに12年の集大成ともいえる“最後”の取調べの結末に興味が高まる。
なお特報映像では、最後に予告映像とは異なる取り調べシーンを収録。予告では有希子が「我々の組織のトップは、絶対に正しい人間であるべきだと！」と熱弁する姿を収めているが、特報では「どうして君たちはここまでできるんだ？」と聞く総理大臣に、有希子が「悪あがきです、最後の！」と言い放つ姿で幕を閉じる。
ポスタービジュアルは、強大な国家権力に挑む“キントリ”メンバーの決意に満ちた表情が印象的なデザイン。嵐を予感させる暗雲が立ち込める中、有希子が率いるおなじみのドラマ出演メンバーと、物語の鍵を握る内閣総理大臣・長内洋次郎、そして謎の暴漢・森下弘道が描かれている。“キントリ”メンバーと、森下や長内総理大臣との緊迫感あふれる取り調べの雰囲気がひしひしと伝わってくる力強いビジュアルとなっている。
また今回、本作のムビチケが10月24日より販売開始されることも決定（公開延期前のムビチケも利用可能）。全国のローソンに設置のLoppi端末にてグッズ付ムビチケ前売券（コンビニ）の取扱いも予定している。詳細は後日解禁。
ドラマ『緊急取調室』第5シーズンは、テレビ朝日系にて毎週金曜21時放送。劇場版『緊急取調室 THE FINAL』は、12月26日より公開。