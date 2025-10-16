Mrs. GREEN APPLE、1月1日から“フェーズ3” 活動休止期間設けずにファン安ど
ロックバンドMrs. GREEN APPLEが16日に公式YouTubeのライブ配信を行い、今年12月31日で活動期間「フェーズ2」に一区切りをつけ、来年1月1日から「フェーズ3」の活動に移行することを発表した。
【動画】“全席、最前列”の臨場感で心を揺さぶる―『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』本予告
大森元貴（Vo／G）を中心として、若井滉斗（G）と藤澤涼架（Key）で構成されるスリーピースバンド、Mrs. GREEN APPLE。今年デビュー10周年を迎えた彼らは、7月26・27日に、バンド史上最大規模のスケールのライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」を開催。約10万人の観客を会場に動員した。
そんな3人は2015年のメジャーデビューから2021年末までを「フェーズ1」、活動休止期間を経ての2022年3月から「フェーズ2」として活動再開し、この日の発表についてファンが注目していたが、休止期間を挟まずフェーズ2からフェーズ3へ移行することが分かり、ファンの間で安どの声が広がっている。
