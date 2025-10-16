◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・最終ステージ 第２戦 阪神５Ｘ―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）

セ・リーグ２位のＤｅＮＡが手痛いサヨナラ負けを喫して、２連敗。同１位の阪神に与えられた１勝のアドバンテージを含めて０勝３敗となり、１７日の第３戦に敗れればＣＳ敗退決定という崖っぷちに追い込まれた。

先発したドラフト１位・竹田は初回に２点を失ったが、２回以降は立ち直った。打線は２点ビハインドの３回、阪神の才木から先頭の林の中前安打を足がかりに蝦名、佐野の適時二塁打で２点を奪って同点に追いついた。さらに２―２で迎えた４回、先頭の牧が才木の直球を捉えて左中間席に勝ち越しの１号ソロをたたきこんだ。

５回表終了後、降り出した雨によって午後７時４０分から同８時２７分まで４７分間の中断。試合再開後も先発の竹田は粘り、６回途中２失点で交代した。

２番手の中川、３番手の石田裕と無失点で１点リードを守ったが、８回に登板した伊勢が先頭の近本に四球。中野の犠打、森下の四球で１死一、二塁から佐藤輝に右前に同点打を打たれた。

そのまま突入した延長１０回、無死１塁から阪神・森下にサヨナラ２ランを左翼に運ばれて惜敗。２年連続の下克上日本一は風前のともしびとなった。