◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ 第２戦 阪神５ｘ―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）

阪神が延長１０回無死一塁、森下翔太外野手が左翼席へサヨナラ２ランを放ち、死闘に終止符を打った。アドバンテージを含め３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。佐藤輝明内野手が２―３の８回２死一、二塁から起死回生の同点打を含む３安打２打点と、主砲の役割を果たした。

次なる舞台に前進するための一戦は、阪神とＤｅＮＡが序盤から互いに譲らない展開となった。

初回から試合が動いた。１死一塁から、１５日の同戦で決勝打を放った森下が右翼二塁打で二、三塁と好機を広げると、佐藤輝が１４９キロ高め直球を左翼線に落とす適時二塁打で先制。「初回に先制できてよかった」と喜んだ。続く二、三塁から大山の中犠飛で２点目を追加し、ＤｅＮＡのドラ１右腕・竹田の出ばなをくじいた。

下克上進出を狙うＤｅＮＡも黙っていなかった。阪神・才木に２回まで無安打と苦戦したが、２点を追う３回だった。林がチーム初安打となる中前打で出塁。１死一塁から蝦名の左翼二塁打で１点を返すと、続く２死二塁。「どんな形でも、得点に結びつけたかった」と、佐野が左翼線への同点二塁打を放ち、試合を振り出しに戻した。４回には、牧に左中間ソロが飛び出し、勝ち越した。

８日に行われた、みやざきフェニックスリーグ・西武戦（南郷）で先発し、６回無安打無失点と好投していた才木。「調整としてはすごくよかった」と手応えを口にしていたが、リードを守れず、４回を終えた時点で、８８球と球数がかさんだ。５回表が終わったところで、雨天により中断となった。

４７分間の降雨中断を経て、試合再開。１点を追う阪神は６回先頭の森下が左前打で出塁。ここでＤｅＮＡは先発していた竹田が降板し、２番手・中川がマウンドへ。暴投で無死二塁とピンチを広げたが、佐藤輝、大山、代打・ヘルナンデスを３者連続空振り三振。ほぼ完璧なリリーフを見せて、得点を許さなかった。

１点リードのＤｅＮＡは８回に佐野の中前打と筒香の右翼二塁打で無死二、三塁と好機拡大。だが、牧の右飛を捕った阪神・森下が本塁にダイレクト返球。強肩で、代走の三塁走者・神里のタッチアップを阻止した。なおも２死一、二塁とピンチは続いたが、４番手で継投した岩貞が、石上を空振り三振に封じて、火消しした。

土壇場で４番が奮起した。１点を追う阪神は８回１死一、二塁。佐藤輝が伊勢のフォークを右前へ。猛打賞となる同点打で試合を振り出しに戻した。

試合は延長に突入し、１０回に虎が王者の底力を見せつけた。先頭の中野が佐々木から左前打を放ち、出塁。続く森下が初球を完璧に仕留めた。１１９キロのスライダーを強振し、左中間席へサヨナラ２ラン。阪神は、これでアドバンテージを含む３勝０敗とし、２３年以来２年ぶりの日本シリーズ進出に王手をかけた。