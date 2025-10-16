日本維新の会の吉村洋文代表が１６日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）に生出演。１５日に自民党の高市早苗新総裁と会談し、連立を見据えた政策協議に入る方針を示したことについて様々に語った。

この日の番組では吉村代表が党首会談後、「自民と政策協議を開始し、協議がまとまれば、総理指名選挙で高市早苗と書く」と明言したことで自維連立政権も視野に入ってきたことを報道。

大越健介キャスターに前夜の急転劇について「事前に高市さん側からアプローチがあったんでしょうか？」と聞かれた吉村氏は「はい、高市さんから電話がありまして。その話を、ここでつぶさに言うものではないですけど、かなり本気の熱量のある話、国に対して、こういう風にしていきたいという話がありました。そして党首会談をしたいとおっしゃいました」と返答した。

「これは非常に重要な会議になると判断しましたので、私自身が上京して、直接話を聞きますということをやりました。国民民主党とどうぞご自由におやり下さいというスタンスでしたが。我々のところに高市さんから真剣な話が来たので、私たちも話に応じますということで協議をしました」と続けた。