◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第２戦 ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・柳田悠岐外野手が８回１死一、二塁で左越えに決勝３ランを放った。ＯＢの内川聖一氏に並び歴代最多タイとなるＣＳ通算１０本目の本塁打。右けい骨骨挫傷で４月中旬から９月下旬までの長期離脱を経験したチーム最年長の一発で日本シリーズ進出に王手をかけた。

以下は試合後の柳田の主な一問一答

―興奮を隠せない様子

「えぐいっすね。今、バリ疲れてるんですけど。もう本当アドレナリン出て、疲れました。こんなに出たことないので、筑後の生活（リハビリ）で。すごい、いい疲労というか」

―復帰して短期決戦を戦う心境は

「筑後で僕のことをサポートしてくださった人がいっぱいいたので。そういう人のためにも結果を残すという気持ちで、ずっといます」

―リハビリを振り返り

「けがはもう、しょうがなと言ったらあれですけど、起こったことなので。そこからどうするか。『もしかしたら最後に出られるかも』と僕は思ってたので。戻った時にいいパフォーマンスが出せるようにとだけ考えてやっていました。それでも、やっぱり自分だけの力ではなくて、周りの方のおかげで、こうやって試合に出させていただいている。チームの代表だと思ってプレーしようとしています」

―左方向の本塁打が目立つようになってきた

「そうですね、練習してるんですけど。修正を加えたり、色々試しながらやってます。スイングは筑後の時よりいいと思います」

―試合でも感覚をつかんだ

「試合と練習と。つかんではないですけどね。だんだん形になってきたなという感じですかね」

―左方向に飛ぶ時は状態がいい

「若い頃、よう打ってたんで。懐かしいなって感じです」

―今季は下半身のトレーニングもできなかった

「いや、できていました。去年もけがをして、今年もけがをして。でもトレーニングだけは一生懸命やっていましたので、それでちょっと、体の状態も良くなってるんじゃないかなと思います」

―ＣＳ１０本塁打は内川氏に並んだ

「意識していました。（１５日に始球式を行った）内川さんに会って、そういう話したので。次は内川さんを超えたいなと思います。でも良かったです、いい場面で出たので」