【GUの黒ジャケット】が大優勝♡ 40・50代がマネしたい！「サマ見えコーデ」

日常からきちんとしたシーンまで活躍してくれそうな黒のジャケットは、大人世代のワードローブに加えておきたいところ。でも、かっちりしすぎたり、地味に見えたりと、バランスが難しいと感じる人もいそう。今回は、【GU（ジーユー）】で販売中の、大人女性におすすめの「黒ジャケット」をピックアップ。上品でサマ見えが叶いそうな、スタッフさんのコーディネートとともにご紹介します。

すっきり見えが叶いそうなテーラードジャケット

【GU】「ウォッシャブルテーラードジャケットZ」〈BLACK〉\4,990（税込）

シンプルな形のテーラードジャケット。ウエスト部分がほんのり絞られたシルエットで、スタイルアップも期待できそう。きれいめな印象で、オフィスコーデにもぴったりです。カジュアルなボトムスと合わせても品よくまとまり、大人の女性らしい雰囲気を演出してくれそう。公式オンラインストアによると、洗濯機で洗えるというマシンウォッシャブル機能付きなので、気軽にデイリーコーデに取り入れられそうなのも嬉しいポイントです。

全身黒でも重たく見えにくい抜け感コーデ

黒のテーラードジャケットを使った、シックなオールブラックコーデ。袖を軽くまくって抜け感をプラスすると、黒でも重たく見えにくいのがポイントです。赤のバッグとベルトを効かせて、上品で華やかなアクセントに。きちんと感のあるジャケットも、小物使いと着方のアレンジでサマ見えする大人スタイルに仕上がっています。

程よいゆるさのハンサムジャケット

【GU】「ダブルブレストジャケット」〈BLACK〉\4,990（税込）

ダブルブレストのジャケットは、ゆとりのあるシルエットでこなれ感を演出。ハンサムな雰囲気が漂いつつ上品さもあり、大人の女性に似合う洗練スタイルに仕上げてくれそう。デニムボトムスなどと合わせたカジュアルスタイルにはもちろん、プレッピースタイルのようなトレンド感のある着こなしとも相性が良さそう。パンツにもスカートにも合わせやすく、幅広いコーディネートを楽しめそうです。

いつものスタイルにプラスしてこなれ見え

黒のダブルジャケットに、トレンドが続くデニムパンツを合わせた、大人のきれいめカジュアルコーデ。程よいゆとりでリラックス感のあるジャケットは、かっちりしすぎずこなれた印象に。Tシャツとデニムパンツのシンプルなスタイルに羽織るだけで、ぐっとサマ見えする着こなしに。大人の休日スタイルも品よく引き締めてくれそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N