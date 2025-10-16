心温まる触れ合い！ YouTubeチャンネル「Toby＆Candy Family」では、子猫を献身的に世話するハスキー犬の様子が配信され、動画のコメント欄には「まるで本当の母親のよう！」「モフモフがたまらないね」の声が続出しました。

母猫「安心して休めるニャ」

注目を集めたのは「My Husky Helps Mama Cat Babysit Her Kittens So Well」という動画。ハスキー犬の腕の中で、子猫がスヤスヤと眠っています。

ハスキー犬の「ボビ」は、5匹の子猫のベビーシッターのよう。「いっぱい遊んでニャ〜」という子猫たちに、「仕方がないワン」と言いたげなボビ。しかし、子猫たちとの遊びもまんざらではなさそうですね。

すると突然、母猫が乱入してきました。わが子が心配で取り返しに来たのかと思いきや、「ボビがいれば私も安心して休めるニャ」という表情を見せて帰っていきます。子猫たちも、母猫の後を追いかけることもなく遊びに夢中。ボビも全く気にする様子はありません。ボビはもう猫たち家族の一員ですね。

その後も子猫たちは「もっと遊んでニャ〜」とボビの腕の中で大はしゃぎ。その様子を優しく見守っているボビの姿は、なんとも心温まるシーンです。

しかし、ボビも少しお疲れの様子。子猫たちとのお遊びは一時中断です。ボビは子猫たちをペロペロとなめて毛づくろい。「あなたたちもそろそろ休みなさい」と言っているかのようです。ボビのモフモフの毛の中で眠る子猫たちは、きっといい夢を見ていることでしょう。

動画のコメント欄には「なんてすてきな家族なんでしょう！」「ボビおじさんは最高のベビーシッター犬ですね」といった、ボビの献身的な姿に称賛を送るコメントが多く寄せられていました。皆さんもハスキー犬と猫の素晴らしい家族愛を、ぜひ動画でチェックしてみてください。