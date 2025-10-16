声優の下野紘さんが15日、東京・中池袋公園で行われたシークレットイベントに登場。ディスニー・アニメーション作品『ズートピア２』（12月5日全国公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）に、新キャラクター役で日本版声優を務めることがサプライズ発表されました。

11日に自身の公式Xで、今回のイベントの開催を告知していた下野さん。イベントの内容は明かされていませんでしたが、観覧エリアに入場できる整理券は配布開始後すぐに予定枚数に達し、終了。想定を上回る約1000人ものファンが雨の中、下野さんの姿を一目見ようと集まりました。（配給会社発表）

■念願のディズニー・アニメーション出演を発表

イベントでは、声優の森川智之さんと共に黒いトラックの中から登場した下野さんは「中池袋公園にお越しの皆さん、こんばんは！ 改めまして下野紘です」と挨拶すると、大きな歓声が。森川さんは「私も皆さんと同じようにSNSを見てここに来ました」と話し、笑いを誘いました。

そして、下野さんは「私が出演したくて夢を見ていた、あの作品の声優として出演することが決定しました！」と、ディズニー・アニメーション作品『ズートピア２』の新キャラクター・ヘビのゲイリー役として、日本版声優に決定したことをファンにサプライズ発表しました。

■作品参加について「大役だなと個人的に思っております」

ディズニー作品に初参加となる下野さん。前作に引き続きキツネのニック役を務める森川さんは、「ようこそズートピアへ！」と、下野さんの出演を歓迎。下野さんが演じるゲイリーをイメージした花束と、映画の台本をプレゼントすると、下野さんは「ここで！？」と笑顔でリアクションしました。

ディスニー・アニメーション作品に参加することが夢だったと話した下野さんは、今回の出演決定について「本当にディズニー・アニメーションに出られる日が来るなんて思っていなかったですし、うれしいなと思うと共に『ズートピア２』のキーとなるゲイリーをやらせてもらうっていうのは、大役だなと個人的に思っております。なので、森川さんとか皆さんの力をお借りしたりとかしつつ、僕自身も全力でゲイリー役を演じさせていただいて、すてきなキャラクターになるように頑張ります」と、意気込みを語りました。

イベント終了後、下野さんのSNSには「おめでとうございます！」「雨の中、すてきな思い出になりました」「楽しみにしています」など、温かいコメントが寄せられていました。