

「温潤 クレンジング ジェル」

オルビスは、創業以来「肌が本来持つ力を信じて、引き出すこと」を信念とするビューティーブランド。「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げ、“ここちよさ”を単なる感覚的なものと捉えず、科学的に研究している。

今回発売するクレンジングジェルは、冬場に悩みがちな血色感のなさや、くすみ（古い角質による）の悩みに着目。酵素浴から得た発想（温感と保湿成分に包まれて心地よさを感じること）で、美容成分に包まれながら巡らす「温感×巡り（保湿成分が角層まで浸透すること）×潤いチャージ」を実現した。保湿成分としてサッカロミセス／コメ発酵液（発酵エキス（保湿成分））や3種の和漢植物成分（ウンシュウミカン果皮エキス、シャクヤク根 エキス、ボタンエキス（すべて保湿成分））、その他美容成分（ヒアルロン酸Na（ヒアルロン酸）、加水分解ローヤルゼリーエキス（高保湿ローヤルゼリー）、加水分解コラー ゲン（高浸透コラーゲン）、セラミドNP（セラミド）（すべて保湿成分））を配合。温感を与えながら潤いが巡る。メイク汚れを落とすだけでなく、保湿やくすみ悩みへのアプローチも叶えられるクレンジングジェルとなっている。

商品特長は、「温感×巡り×潤いチャージ」を同時に叶える酵素浴発想とのこと。うるおい美肌に導く保湿成分を配合している。

［小売価格］1650円（税込）

［発売日］10月20日（月）

オルビス＝http://www.orbis.co.jp