花王は、オーラルケア主力ブランド「ピュオーラ」から、泡の力で、こすらずにヌメリ・ニオイ・着色汚れをすっきり落とせる「ピュオーラ マウスピース用泡ウォッシュ」を10月25日に発売（PureOra36500＆Glow programからのブランド・パッケージ変更）する。

マウスピース洗浄市場は、2018年の2.2億円から2024年には20.1億円へと拡大し、わずか6年間で約9倍に成長している（インテージSRI＋ 2019年〜2024年マウスピース洗浄市場規模金額）。購入者層は、20〜50代が約7割を占め、若年層においての利用が高まっており（インテージSRI＋ 2024年マウスピース洗浄剤購入者数）、マウスピース矯正やホワイトニング意識も増加している（2022年 花王調べ n＝177）。さらに、マウスピースの用途は矯正・ホワイトニングにとどまらず、歯ぎしり・スポーツ用などへも広がっており、今後もマウスピース使用者の増加およびマウスピース洗浄市場の拡大が見込まれる。しかし、マウスピースの洗浄において、約3割の人が「毎日は洗浄剤を使用しない」と回答（2022年 花王調べ n＝177）。汚れは気になるが、毎日しっかり洗うのは大変という生活者の本音がみえてきた。

そこで「ピュオーラ」から、泡をシュシュッとかけて5分おくだけで、ヌメリ・ニオイ・着色汚れが除去できる「ピュオーラ マウスピース用泡ウォッシュ」を発売する。花王独自の洗浄技術BPT（バイオフィルム・ピーリング・テクノロジー）を採用。密着泡が細かい凹凸にもいきわたり、ブラッシング無しでヌメリやニオイの原因（バイオフィルム（菌の集合体））を丸ごとつるりと剥がし、こすらず勝手にキュッ（落ちにくい汚れはブラッシングしてほしいという）。99.9％除菌（すべての菌を除菌するわけではない）で毎日のマウスピース洗浄がラクになる。

これからも「ピュオーラ」は、生活者の歯や口の健康を維持するために、生活者の実態と本音に寄り添いながら、機能性に富んだ新しい価値を提案していく考え。

［小売価格］設定なし

［発売日］10月25日（土）

花王＝http://www.kao.com/jp