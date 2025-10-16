「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに82店舗（6月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、髪や頭皮に悩む人のために誕生したプライベートブランド「MQURE（エムキュア）」の店頭ラインおよびパーソナライズを基軸にしたMQURE for U（エムキュア フォーユー）と店頭ラインを2023年4月から展開している。

今回、「MQURE（エムキュア）」の新商品として「MQURE モレキュラーリペア シャンプー・トリートメント」を全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアで11月1日から販売を開始する。

新商品は、ネイチャーラボの研究開発部門「セルラボ」と国内外の機能性原料のエキスパートとともに、髪の内部ダメージに着目した新シャンプー＆トリートメントシリーズを開発した。

同シリーズは、髪内部の補修を担う成分として「ミルクシスルペプチド（オオアザミ種子エキス（補修成分））」を配合。さらに、複数種の毛髪補修ペプチド（オオアザミ種子エキス、加水分解ゴマタンパクPGプロピルメチルシランジオール、加水分解コメタンパク、加水分解エンドウタンパク、加水分解ダイズタンパク（全て補修成分））分子を独自処方で組み合わせることで、髪表面のキューティクルまで補修。ダメージの原因や異なる髪質の悩みにアプローチし、理想の仕上がりへと導く。

カラーやパーマ、乾燥、摩擦など、髪のダメージ要因は人それぞれ。こうした複雑なダメージ構造に対応するために、約1年半にわたり研究・開発を重ねてきた。「ミルクシスルペプチド」をはじめとした毛髪補修成分の最適な組み合わせによって、これまでのケアでは満足できなかった人にも応える処方設計を実現。髪の悩みに寄り添う、次世代型のシャンプー＆トリートメントシリーズとなっている。





「MQURE モレキュラーリペア シャンプー・トリートメント」の特徴（化粧品）は、髪内部の密度をととのえ（髪内部の補修）、凛としたしなやかな髪に導く。MQURE モレキュラーリペア シリーズ共通の複数種の毛髪補修ペプチド分子を配合。髪の内部ダメージからキューティクルまでを補修することで、異なる髪質の悩みにアプローチし、理想の仕上がりへと導く。3種の浸透成分（尿素、ヒドロキシエチルウレア、セバシン酸ジエチル：全て保湿成分）で高浸透を実現した。7種類のナノ化されたダメージ補修成分（セラミド5種（セラミドNG、セラミドAG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP（全て保湿・補修成分））＋18MEA（コレステロール、ポリクオタニウム33（全て保湿・補修成分）））が毛髪内部からダメージ部に直接働きかけ補修する。アミノ酸洗浄成分を中心に、ケラチン洗浄成分（ココイル加水分解ケラチンK（羊毛））をブレンドしたシャンプーは、汚れをしっかり落としながら髪のダメージを補修する独自ブレンド。「紫外線吸収剤フリー」「合成色素フリー」「ノンシリコン（シャンプーのみ）」「ラウレス硫酸Naフリー」「パラベンフリー」となっている。

販売エリアは、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアとなる。

［小売価格］

MQURE モレキュラーリペア シャンプー

本体：2420円

詰替：1980円

MQURE モレキュラーリペア トリートメント

本体：2420円

詰替：1980円

MQURE モレキュラーリペア シャンプー・トリートメント：220円

（すべて税込）

［発売日］11月1日（土）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com