ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願うコメリは、10月16日から、「吸音デコレーションパネル」の販売を「コメリパワー」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で開始する（一部店舗を除く）。

家庭で音の反響や生活音が気になることがあるのでは。そんな時には、吸音デコレーションパネルを設置することで音が聞き取りやすくなる効果や吸音効果が期待できる。

また、同製品は、木目調のデザインでインテリアとしても雰囲気の良いくつろげる空間にすることができる。サイズは縦に2枚繋げると日本の住宅基準240cmの天井にぴったり貼れるサイズ。アクセントとしてあえて一部分だけ使うという設置の仕方や、腰壁のように下だけの設置もおすすめ。原状回復できる施工方法もあるので、賃貸住宅に住む人でも使うことができる商品となっている。

簡単DIYで雰囲気の良い、快適なお部屋作りにチャレンジしてみては。

［小売価格］1980円（税込）

［発売日］10月16日（木）

コメリ＝https://www.komeri.bit.or.jp