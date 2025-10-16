森永製菓は、サンリオの人気キャラクターのシナモロールとコラボレーションした「チョコボール＜北海道ミルク＞」を10月21日から期間限定で発売する。また、定番のピーナッツ・キャラメル・いちごもポムポムプリン・ポチャッコ・マイメロディとお揃い衣装でコラボした限定デザインで10月下旬から期間限定で発売する。「チョコボール」ブランドから、可愛くて楽しい新商品の発売によって、消費者に笑顔を届ける。



「チョコボール＜ピーナッツ＞」

「チョコボール＜北海道ミルク＞」は、サクサク食感のビスケットを北海道産全粉乳を使用したまろやかな味わいのホワイトチョコレートでコーティングした（北海道産全粉乳1.0％使用）。パッケージには、牛柄のキョロちゃんとキョロちゃんキャップをかぶったシナモロールをデザインしている。



「チョコボール＜キャラメル＞」



「チョコボール＜いちご＞」

「おもちゃのカンヅメ」は、「チョコボール」を発売した1967年から続くキャンペーン。金・銀のエンゼルを当てて応募する仕組み、「おもちゃのカンヅメ」の中身は秘密（当てた人しか分からない）というワクワク感が好評となっている。2025年に登場したおもちゃのカンヅメ「キョロクレーン缶」は、キダルトの注目を集めており、老若男女が楽しめる“クレーンゲーム”。キョロちゃんをモチーフにしたクレーンゲームで、クエックエックエ〜でおなじみの「チョコボールのうた」を聴きながらクレーンゲームを楽しむことができる。クレーンゲームで獲得を狙うのは、ヒミツのおもちゃ。クレーンゲームの楽しさと中身が気になるワクワク感を体験することができる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月21日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp

サンリオ＝https://www.sanrio.co.jp