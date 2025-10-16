新登場「Ploom CUBE」の使用感は？ 従来型デザイン×最新機能搭載の注目デバイスをレビュー
10月1日から新登場した「Ploom CUBE（プルーム・キューブ）」は、従来のPloomデザインを引き継ぎながらPloom AURAの最新機能を備えた加熱式たばこデバイスです。
本記事では、「Ploom CUBE」の魅力や使用感、搭載されている最新機能について詳しく紹介します。
【写真】実際にPloom CUBEを使用する様子
「プルーム・キューブ・スターターキット」（1980円・税込）はデバイス本体、クリーニングスティック、USB Type-Cケーブルがセットになっています。
カラーはジェットブラック、ゴールド、ネイビーブルー、ルナシルバーの4色展開です。
また、オプションとして8種類のフロントパネル（ジェットブラック、ルナシルバー、ゴールド、ネイビーブルー、ラヴァレッド、オーシャンブルー、プラムバイオレット、ラベンダー、各980円・税込）が用意されています。
カスタマイズ性の高さも魅力のひとつです。
「Ploom CUBE」は、従来のPloomシリーズで培われた“手に収まる”デザイン哲学を継承しながら、より洗練されたラウンデッドキューブ型を採用したことが特徴。全体的にコンパクトで、携帯性にも優れています。
本体は、ボタンやスクリーンを排したシンプルな設計です。カバーをスライドし、スティックを挿すだけで自動的に加熱がスタートします。使用可能な残り時間はLED表示と振動で知らせてくれるため、操作も直感的です。
また、たばこスティックには葉こぼれを防ぐクリーンシールが付いているため、掃除の手間はほとんどかかりません。
「Ploom CUBE」は、従来モデルの「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」と同様に、JTの最新加熱技術「SMART HEATFLOW」を搭載しています。
楕円状のカップ構造によって、たばこスティックとの接触面積が広くなり、効率的な加熱と温度コントロールが可能に。加熱中の雑味や焦げ臭さを抑えつつ、たばこ葉本来の香りと味わいを長時間楽しむことができます。
専用アプリ「My Ploom」と連携すれば、「HEAT SELECT SYSTEM」により4種類の加熱モードを選択可能。気分やシーンに合わせて吸いごたえを調整できるのが特長です。アプリではデバイスの位置も確認できます。
モードについては以下の通りです。
・Standard mode（スタンダードモード）
すべてのモードの個性を程よく兼ね備えた、バランスの良さが特徴です。
使用時間約5分
使用可能本数約20本
・Strong mode（ストロングモード）
特徴として、もっとも吸いごたえが強く、使用し始めてすぐに満足感を得られます。
使用時間約3分
使用可能本数約25本
・Long mode（ロングモード）
長くゆったり使えるモードで、長く吸っても飽きない味わいが楽しめます。
使用時間約6分
使用可能本数約19本
・Eco mode（エコモード）
さくっと短時間で満足感を得たい方におすすめのモードで、1回のフル充電で最も多くの本数を使用できます。
使用時間約3分
使用可能本数約27本
「Ploom CUBE」は従来のPloomデザインを受け継いでいるため、元々Ploom製品を愛用していたユーザーには使いやすく感じられるでしょう。
さらに、最新機能によって吸いごたえも向上しているため、「Ploom X Advanced」などを利用している方にも違和感なく移行できる設計です。
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
