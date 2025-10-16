Koki,、美谷間あらわなレア過ぎるランジェリー姿を披露！ 引き締まったウエスト＆体形際立つショット
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは10月15日、自身のInstagramを更新。アンバサダーを務めるブランドのランジェリーを身にまとった姿を披露し、ファンの注目を集めました。
【写真】Koki,のレア過ぎるランジェリースタイル
デニムや白いハイネックと合わせたり、シャツを上から羽織ったり、美しい谷間が見えるさまざまなコーディネートを披露。どのアイテムも繊細なレースが印象的でありながら、気負わない魅力を放ち、Koki,さんのヘルシーなスタイルを引き立てています。
この投稿には、16日現在で6万8000件を超える「いいね！」が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
ランジェリー姿を披露Koki,さんは「素晴らしいチームにたくさんの愛を」と英語でつづり、4枚の写真を投稿。写真では、自身がアンバサダーを務める下着ブランド・Intimissimiのアイテムを身に着けています。
カジュアルコーデもお手のものKoki,さんは14日にもInstagramを更新。こちらの投稿では、カジュアルなスタイルを披露しました。グレーのスウェットにデニムといったベーシックなアイテムに、ルイ・ヴィトンのバッグとキャップを合わせて、一味違うコーディネートに仕上げています。
