34年ぶりとなる大相撲のロンドン公演が開幕しました。現地は生で見る力士たちに大盛り上がりを見せています。

■力士たちがロンドン観光 「人生で見たことない」

相撲フィーバーにわくロンドンの街並み。そこへ着物姿の力士たちがズラり。市内を観光しにやってきました。

――あしたから始まりますけど

横綱 豊昇龍（26）

「ワクワクっす」

横綱・豊昇龍は出店で売っていたホットドッグを購入すると、もう1人の横綱・大の里の元へ向かいました。

横綱 豊昇龍（26）

「泰輝（大の里）あーんして、買ったの今。やばくない？」

横綱 大の里（25）

「うまっ！」

2人で仲良くホットドッグに舌鼓。

すると今度は、大の里が何やら真剣な表情。バッキンガム宮殿の前で自身のスマートフォンで写真撮影をしました。

横綱 大の里（25）

「さっき交代してたよ」

宮殿の全く動かない衛兵に興味津々。そんな大の里らの周りには多くの人が集まりました。

「びっくり！ 人生で見たことがない」

「彼がチャンピオン？ 1番強いって」

「そう聞いて、一緒に写真を撮らなきゃって思いました」

力士たちは市内観光を満喫していました。

■「世界一有名な劇場」に土俵 チケット完売、初日から大盛況

会場は、普段コンサートなどで使われているロイヤル・アルバート・ホールです。「世界一有名な劇場」とも言われています。

そして、公演初日を迎えました。5日間にわたって行われる公演チケットは完売。初日から多くの観客が訪れました。

「生で相撲観戦したくてずっと東京に行きたかった！ ロンドンに来ると聞いてやった！ 絶対に行きたいと思いました」