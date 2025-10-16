【大相撲】 ロンドンの街を“席巻” 34年ぶりの公演に現地興奮
34年ぶりとなる大相撲のロンドン公演が開幕しました。現地は生で見る力士たちに大盛り上がりを見せています。
■力士たちがロンドン観光 「人生で見たことない」
相撲フィーバーにわくロンドンの街並み。そこへ着物姿の力士たちがズラり。市内を観光しにやってきました。
――あしたから始まりますけど
横綱 豊昇龍（26）
「ワクワクっす」
横綱・豊昇龍は出店で売っていたホットドッグを購入すると、もう1人の横綱・大の里の元へ向かいました。
横綱 豊昇龍（26）
「泰輝（大の里）あーんして、買ったの今。やばくない？」
横綱 大の里（25）
「うまっ！」
2人で仲良くホットドッグに舌鼓。
すると今度は、大の里が何やら真剣な表情。バッキンガム宮殿の前で自身のスマートフォンで写真撮影をしました。
横綱 大の里（25）
「さっき交代してたよ」
宮殿の全く動かない衛兵に興味津々。そんな大の里らの周りには多くの人が集まりました。
「びっくり！ 人生で見たことがない」
「彼がチャンピオン？ 1番強いって」
「そう聞いて、一緒に写真を撮らなきゃって思いました」
力士たちは市内観光を満喫していました。
■「世界一有名な劇場」に土俵 チケット完売、初日から大盛況
会場は、普段コンサートなどで使われているロイヤル・アルバート・ホールです。「世界一有名な劇場」とも言われています。
そして、公演初日を迎えました。5日間にわたって行われる公演チケットは完売。初日から多くの観客が訪れました。「生で相撲観戦したくてずっと東京に行きたかった！ ロンドンに来ると聞いてやった！ 絶対に行きたいと思いました」