第１４１保育園に通う子どもたち（横浜市提供）

横浜市は、ウクライナ南部の姉妹都市・オデーサ市の復旧支援のために国連開発計画（ＵＮＤＰ）と共同で募っていたクラウドファンディング（ＣＦ）が目標金額の３００万円を突破したと発表した。寄付金はロシアによる軍事侵攻で甚大な被害を受けた保育園の遊具や教室用備品などの購入に充てられる。

今回、復旧に取り組む第１４１保育園は２０２３年６〜７月、付近でミサイル攻撃があり、爆風の影響で窓ガラスや外壁、ベランダが損壊した。

ＣＦは同園に通っていた子どもの日常を取り戻そうと、今年８月５日〜９月３０日に実施。国内外の約３００人が参加し、３３６万５千円が集まった。寄付金で購入する園庭の遊具や教室の勉強机などは来年３月までの設置を目指すという。

ＣＦの参加者には寄付額に応じて、ウクライナの避難民らが制作した工芸品などを返礼する予定で、横浜市の担当者は「未来をつくる子どもたちに、支援者の思いが詰まった遊具が届いてほしい」と話している。

市は２３年３月にオデーサ市と都市の復旧復興に向けた協力を強化する覚書を締結。昨年７月には、横浜市とＵＮＤＰがオデーサ市の復興支援についての協力趣意書を交わした。