福留光帆、初めて食事に行ったベッキーが「マジかっこよくて！」
タレントの福留光帆（21歳）が、10月15日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。初めてベッキーと食事に行き、「ベッキーさんマジかっこよくて！」と語った。
福留光帆が先日、ベッキーと初めて食事に行ったと切り出し、「いろんな芸人さんとご飯に行ったことあるんですけど、今までなすなかにしの中西（茂樹）さんだけがタクシー代ってお金をくれたことがあるんですけど、くっきー！さんとかたけるとか鈴木拓ちゃんとかクロちゃんもそうだし。なんならクロちゃんのタクシー代は私がよく出してるし」と話し始める。
福留は「ベッキーさん、マジかっこよくて。いちいち封筒に『これ、タクシー代』って最後に渡してくださって。しかも値段の書いてないお店初めて連れて行って頂いて。マジでかっこいい！と思って。私もそれやりたいんで、もうちょっとがんばります」と話すと、令和ロマン・松井ケムリが「僕にやってください」と合いの手を入れる。福留は「いやいや、先輩だし。めちゃめちゃ金持ってるし」とツッコミを入れた。
福留光帆が先日、ベッキーと初めて食事に行ったと切り出し、「いろんな芸人さんとご飯に行ったことあるんですけど、今までなすなかにしの中西（茂樹）さんだけがタクシー代ってお金をくれたことがあるんですけど、くっきー！さんとかたけるとか鈴木拓ちゃんとかクロちゃんもそうだし。なんならクロちゃんのタクシー代は私がよく出してるし」と話し始める。