元警察官35歳女性…ナゼ山奥に？自給自足で作る“豚骨ラーメン”
広島県…元警察官の女性（35歳）が、大阪での警察官生活から一転、縁もゆかりもない山奥へ移住し、ヤギや鶏、30種類以上の作物を育てて自給自足する生活に密着。移住のきっかけは、まさかの「ナゼそこ？」だった！？
さらに山奥に住む坂本さん一家（9人家族）にも出会う。電気・ガス・水道・車の燃料費までほぼ0円だという究極の自給自足生活とは？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
関口メンディー
