SB C＆Sは、Turtle Beachの最新デバイス群を10月17日より順次発売する。ラインアップの核となるのは、8Kポーリングに対応した左右対称ワイヤレスマウス『Burst Ⅱ Pro』と、テンキーレスの有線キーボード『Vulcan Ⅱ TKL』である。いずれも専用ソフト「Swarm II」に対応し、感度やライティング、マクロを細かく詰められる。

あわせて、PCに最適化したモジュラー式パッド『Victrix Pro BFG Reloaded』、半透明筐体×RGBの『Afterglow Ignite Controller』、多色展開の『Rematch Advanced Controller』も投入される。販売はTURTLE BEACH公式ストア、Amazon、主要家電量販店（一部店舗除く）で行う。

◼︎『Burst Ⅱ Pro』――8Kポーリングと約57gのバランスで“速さ”を武器に

『Burst Ⅱ Pro』は、最大8,000Hzのワイヤレスポーリングに対応し、入力遅延の低減に配慮した設計だ。約57gの軽量ボディは左右対称で、クローグリップに最適化。独自の「Owl-Eye 30K DPI」センサーはガラス面を含む多様な天板で安定トラッキングを実現し、スイッチには耐久とキレを両立した「Titan Optical」を採用する。

バッテリーは最長約150時間（使用状況により変動）。付属のPhantomFlex 8K USB-CケーブルとUSBアダプターで、充電しながら安定通信も可能だ。NVIDIA Reflexにも対応し、描画遅延全体の見直しに役立つ。専用ソフト「Swarm II」から感度やボタン割り当てを編集し、オンボードに最大5プロファイル保存できる。カラーはブラックとホワイト。

◼︎『Vulcan Ⅱ TKL』――静音チューニングのTKL、有線で“打鍵の芯”を出す

『Vulcan Ⅱ TKL』はテンキーレスの省スペース設計で、マウス可動域を確保しつつデスクをすっきり保てる。有線接続を前提とした安定志向で、潤滑済みの「TITAN HS リニア」スイッチと約1.8mmアクチュエーションにより、ゲームとタイピングのどちらにも素直に反応。

筐体はつや消しアルミトッププレート、内部は静音ダンパーフォーム＋改良スタビでノイズを抑えた。ReacTap SOCDとAnti-Ghosting（NKRO）に対応し、複数入力でも正確に入る。スイッチはホットスワップ対応、キーキャップは市販の十字軸互換。音量ホイールはプッシュミュートに対応し、AIアプリを呼び出すAIキーも備える。

「Swarm II」でライティングやマクロ、プロファイルを制御し、最大5つを本体保存できる。配列は英語／日本語（日本語は11月以降発売予定）を用意する。

◼︎コントローラー3機種――PC最適化モデルとRGBモデル、多色展開モデルが勢ぞろい

『Victrix Pro BFG Reloaded』は、Windows 10/11とSteam Deckに合わせて最適化したワイヤレス／有線両対応のモジュラー式パッド。スティックにホールエフェクトを採用し、2モジュールと11種の交換パーツでキャップやゲートを自在に組み替えられる。

PC版限定の高精度トラックパッドを搭載し、背面4ボタンはゲームパッド／キーボード／マウス入力をエミュレート可能。トリガーは5段階でストロークを切り替えられるClutch Triggersを採用し、最長約20時間の駆動をうたう。

『Afterglow Ignite Controller』は、半透明ボディに7ゾーンRGBと4種のエフェクトを内蔵したXbox／Windows向け有線モデル。2段階作動のヘアトリガー、背面2ボタン、3.5mmジャックのオーディオコントロールを備え、専用アプリ「Control Hub」で詳細にカスタマイズできる。

『Rematch Advanced Controller』は、Xbox公式ライセンスの有線モデルに新色を追加。ヘアトリガー、背面2ボタン、デュアルランブル＋インパルストリガー、方向パッドからのオーディオ操作に対応し、「Control Hub」で感度やマッピングを詰められる。

◼︎製品仕様

『Burst Ⅱ Pro』・無線ポーリング：最大8,000Hz／センサー：Owl-Eye 最大30,000DPI・重量：約57g／形状：左右対称（クロー向け）・スイッチ：Titan Optical／バッテリー：最長約150時間（使用状況により変動）・付属品：PhantomFlex 8K USB-Cケーブル、USBアダプター、グリップテープ、スケート3種・ソフト：Swarm II（感度・割り当て・プロファイル最大5）／NVIDIA Reflex対応・カラー：ブラック、ホワイト・価格：オープン（SB C＆S希望小売価格 税込18,900円）・発売：10月17日

『Vulcan Ⅱ TKL』・配列：英語／日本語（日本語は11月以降）／接続：有線・スイッチ：TITAN HS リニア（潤滑済）／作動点：約1.8mm・静音化：ダンパーフォーム＋改良スタビ／SOCD（ReacTap）＋Anti-Ghosting（NKRO）・構造：ホットスワップ対応、十字軸キーキャップ互換、アルミトッププレート・操作系：音量ホイール（プッシュミュート）、AIキー、キーごとRGB・ソフト：Swarm II（マクロ、同期、プロファイル最大5）・価格：オープン（SB C＆S希望小売価格 税込14,800円）・発売：10月17日

『Victrix Pro BFG Reloaded（PC）』・対応：Windows 10/11、Steam Deck／接続：USB-C有線／ワイヤレス・入力系：ホールエフェクトスティック、Clutch Triggers（5段階）、背面4ボタン・モジュール：2基／交換パーツ：11種／トラックパッド：PC版限定・オーディオ：3.5mmジャック＋コントロール・バッテリー：最長約20時間（使用状況により変動）・ソフト：Victrix Control Hub・付属：専用キャリーケース・価格：オープン（SB C＆S希望小売価格 税込26,800円）・発売：10月17日

『Afterglow Ignite Controller』・対応：Xbox Series X|S／Xbox One／Windows 10/11（有線）・ライティング：7ゾーンRGB＋4エフェクト（本体切替）・入力：ヘアトリガー（2段階）、背面2ボタン、3.5mmジャック（音量・ミュート）・ソフト：Control Hub・ケーブル：着脱式USB-C（約3m）・価格：オープン（SB C＆S希望小売価格 税込6,800円）・発売：10月17日

『Rematch Advanced Controller（新色）』・対応：Xbox Series X|S／Xbox One（有線）・入力：ヘアトリガー（2段階）、背面2ボタン、デュアルランブル＋インパルストリガー・オーディオ：方向パッドから音量・ミュート操作・ソフト：Control Hub・カラー：Cotton Candy／Everglow（Bluekitsune）／Reveal（Darkcosmos）／Reveal（Kyotobloom）・ケーブル：着脱式USB-C（約2.5m）・価格：オープン（SB C＆S希望小売価格 税込5,800円）・発売：10月17日

（文＝リアルサウンドテック編集部）