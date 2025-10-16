男性の遺体を乗用車内に放置したとして、死体遺棄容疑で男２人が逮捕された事件に絡み、栃木県警は１６日、このうちの１人に暴行を加えて金を奪ったとして、男子高校生（１８）と１７歳の少年５人の計６人を強盗傷害の疑いで逮捕した。

県警はこの強盗傷害事件が死体遺棄事件の発端になったとみて全容の解明を進めている。

逮捕されたのは、栃木県内の私立高校に通う１７〜１８歳の男子高校生３人や宇都宮市の飲食店従業員の少年（１７）ら６人。

発表によると、男子高校生らは９月１３日午前２時４５分頃、宇都宮市西原町の元パチンコ店の駐車場で、高根沢町宝積寺、無職野本直希容疑者（２３）の頭や足などを殴ってけがをさせ、「金を出せ」と言って現金約５万５０００円を奪い取った疑い。県警は少年らの認否を明らかにしていない。

同日未明、通行人から「複数人が暴行を加えている」との１１０番を受けて宇都宮南署員が駆けつけた際、現場には誰もおらず、野本容疑者が使用していた乗用車１台が残っていた。

県警は先月１６日、県央に住む無職男性（当時１８歳）の遺体を乗用車のトランクに放置したとして、さくら署に出頭した野本容疑者ら２人を死体遺棄の疑いで逮捕。その後、覚醒剤取締法違反容疑などでも再逮捕している。

これまでの調べで県警は、死亡した男性が少年らと知人同士で野本容疑者への強盗傷害事件に加わっていたと断定。何らかの原因で強盗傷害事件を機に死体遺棄事件が発生したとみて、無職男性の死亡の経緯などを調べている。