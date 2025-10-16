日向坂46山下葉留花「“ボブ下”になりました！ヘアチェンジに盒玉ね萋もビックリ「『松田好花さんが2人いる!?』って思って…」
日向坂46の河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月10日（金）の放送は、ボブにヘアチェンジにした山下が、髪を切った後の変化などについて語りました。
◆郄橋「こちら側へようこそ！」
郄橋：お昼前におじゃまします。日向坂46のキャプテン郄橋未来虹と？
山下：最近、髪の毛を切りました！ ボブ下葉留花です。
郄橋・山下：よろしくお願いします！
郄橋：山下さん！ ボブ下さんになったということで。
山下：そうなんです、ボブ下になりました〜！
郄橋：どうですか？ 気持ちもさっぱりした？
山下：もう、お風呂が早い！
郄橋：早いよね〜！
山下：髪の毛もすぐ乾かせますし、時短になって効率良く行動できて、すごく幸せを感じています。
郄橋：良かった、こちら側へようこそ！
山下：先輩！
郄橋：私も長年ボブライフなので。
郄橋：（髪を切った）反響は大きかった？
山下：大きかったですね。
郄橋：でも、急に髪を切ったからビックリした！（日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の）宮城公演からだよね？
山下：そうです！
郄橋：新幹線で向かっているときに、後ろ姿を見て「松田好花さんが2人いる!?」って思って。
山下：（笑）。
郄橋：2人の背丈が似ていて、髪色も結構似ていたの。それで「誰だ？」って顔を見たら山下で「ええ!?」みたいな（笑）。でも似合っているし、めっちゃかわいい！
山下：本当ですか？ ありがとうございます！ 赤色に染めたんですよ。
郄橋：そう、めっちゃ赤かった。
山下：ライブで結構色落ちしちゃったんですけど、赤色に染めると、汗とかでお洋服とかについちゃうじゃないですか。
郄橋：つく！
山下：だから（ライブのときも）衣装に結構ついてしまったり、自分の私服にも結構ついちゃったり……。
郄橋：分かる、白いTシャツを着るとヤバいことになるよね。
山下：本当にビックリしました。
郄橋：だから、通しリハーサルの前とか、汗をめっちゃかくことがある前は染めずに、逆にリハーサルとかが落ち着いて、本番までの絶妙な期間で染めたりして調整してる。
山下：わぁ、それは考えませんでした。
郄橋：ダメだよ（笑）。
山下：でも、もう学びましたので。これからは気をつけます。
――番組ではほかにも、9月27日に22歳の誕生日を迎えた郄橋が抱負を語る場面もありました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの山下葉留花
◆郄橋「こちら側へようこそ！」
郄橋：お昼前におじゃまします。日向坂46のキャプテン郄橋未来虹と？
山下：最近、髪の毛を切りました！ ボブ下葉留花です。
郄橋・山下：よろしくお願いします！
郄橋：山下さん！ ボブ下さんになったということで。
山下：そうなんです、ボブ下になりました〜！
郄橋：どうですか？ 気持ちもさっぱりした？
山下：もう、お風呂が早い！
郄橋：早いよね〜！
山下：髪の毛もすぐ乾かせますし、時短になって効率良く行動できて、すごく幸せを感じています。
郄橋：良かった、こちら側へようこそ！
山下：先輩！
郄橋：私も長年ボブライフなので。
パーソナリティの郄橋未来虹
郄橋：（髪を切った）反響は大きかった？
山下：大きかったですね。
郄橋：でも、急に髪を切ったからビックリした！（日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の）宮城公演からだよね？
山下：そうです！
郄橋：新幹線で向かっているときに、後ろ姿を見て「松田好花さんが2人いる!?」って思って。
山下：（笑）。
郄橋：2人の背丈が似ていて、髪色も結構似ていたの。それで「誰だ？」って顔を見たら山下で「ええ!?」みたいな（笑）。でも似合っているし、めっちゃかわいい！
山下：本当ですか？ ありがとうございます！ 赤色に染めたんですよ。
郄橋：そう、めっちゃ赤かった。
山下：ライブで結構色落ちしちゃったんですけど、赤色に染めると、汗とかでお洋服とかについちゃうじゃないですか。
郄橋：つく！
山下：だから（ライブのときも）衣装に結構ついてしまったり、自分の私服にも結構ついちゃったり……。
郄橋：分かる、白いTシャツを着るとヤバいことになるよね。
山下：本当にビックリしました。
郄橋：だから、通しリハーサルの前とか、汗をめっちゃかくことがある前は染めずに、逆にリハーサルとかが落ち着いて、本番までの絶妙な期間で染めたりして調整してる。
山下：わぁ、それは考えませんでした。
郄橋：ダメだよ（笑）。
山下：でも、もう学びましたので。これからは気をつけます。
――番組ではほかにも、9月27日に22歳の誕生日を迎えた郄橋が抱負を語る場面もありました。
パーソナリティの山下葉留花と郄橋未来虹
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646