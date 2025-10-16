柏崎刈羽原発から6方向に伸びる避難道路をめぐっては国の全額負担で整備する方針が決まっています。資源エネルギー庁の村瀬長官は10月16日、「速やかに整備を進めていく」と述べました。



県議会を訪れた資源エネルギー庁の村瀬佳史長官。再稼働の重要性を訴えました。





〈資源エネルギー庁 村瀬佳史長官〉

「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は我が国、東日本の電力供給構造の脆弱性の観点を踏まえると極めて重要」





国や東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発。しかし、懸念されているのは避難のあり方です。県と国の間では原発から6方向の放射状に延びる避難道路について全額国費で整備することが合意されています。整備費用について県は1000億円を超えると試算しています。〈資源エネルギー庁 村瀬佳史長官〉「6方向への放射状にのびる避難する経路や除排雪体制の強化等について協議の枠組みのもと、県が実施する調査の状況を踏まえつつ、速やかな整備を進めてまいります」整備が予定されている道路を県の担当者に案内してもらうと…〈与板維持管理事務所 吉田尚志所長〉「過去崩れたのり面と同じような地質・地形を持つ一面ののり面なので今後避難の際の通行の確実性をさらに高めるために追加での整備が必要と考えているものです」柏崎市から新潟市方面へ向かう長岡市寺泊山田の国道402号です。その近くでは2013年に土砂崩れが発生し1人が亡くなりました。土砂崩れにより通行止めとなる危険性もあることから県は今後、防護柵の設置やのり面をコンクリートで覆う整備を検討しています。（リポート）「こちら柏崎市から十日町方面に抜ける道路です。橋の道幅は狭く、車2台がやっと通れる広さです」柏崎市の国道252号山根橋です。積雪時は路肩を雪がふさぎ車がすれ違うのも困難な状態に。県は今後橋の架け替えなどの工事を検討しています。16日の県議会。避難路に関する質問が相次ぎました。〈髙橋直揮 県議会議員〉「仮に発電所が再稼働されてからの改正や支援措置の活用では遅いと考えております。具体的に予算を活用できるようになるのはいつからになるのか」〈資源エネルギー庁 村瀬佳史長官〉「地域振興計画の承認プロセスなど必要な手続きなどをできるだけ速やかに進めさせていただいて来年度、令和8年度中にも活用できるようにしっかり取り組んでまいりたいと考えている」原発の再稼働について「極めて重要」と強調した村瀬長官。避難路の整備に速やかに取り組む姿勢をみせることで再稼働への理解を得ようとしたとみられます。