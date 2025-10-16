東京電力の小早川智明社長が10月16日、県議会で柏崎刈羽原発1・2号機の廃炉を具体的に検討すると表明しました。東電は6・7号機の再稼働を目指していて、地元の同意を得るため、動きを加速させています。



10月16日、県議会に出席した東京電力の小早川智明社長。最大会派・自民党から「廃炉」の可能性を問われると。



〈髙橋直揮県議〉

「今後立地地域に7基すべてを動かすことは県民からの不安の声もあります」





〈東京電力 小早川智明社長〉「柏崎刈羽原子力発電所の1号機・2号機に関して廃炉の方向で具体的に検討を進めることにいたします」柏崎刈羽原発6・7号機の再稼働を目指す一方、1・2号機の廃炉を具体的に検討すると表明しました。廃炉を決定するかの判断は6号機を再稼働した後、1年半程度で行うとしています。1号機は40年前の1985年に、2号機は1990年に運転を開始しました。長く関東圏に電力を送ってきた原子炉は解体が検討されることになります。廃炉の作業は30年から40年かけて段階的に進めていくとしています。さらに。〈東京電力 小早川智明社長〉「当社は新潟県において地域経済の活性化や安全・安心の暮らしのため拠出資金をご活用いただく形で貢献してまいりたい。資金拠出の額につきましては1000億円規模を考えております」柏崎刈羽原発が再稼働することの地元へのメリットを問われると、1000億円を県に拠出すると説明しました。〈市民団体の世話人〉「県民の同意を得ないまま再稼働するためのアリバイづくりになってしまうのでしょうか」一方、16日朝は再稼働の是非を県民で決めたいとする市民団体が抗議行動を行いました。県が行った「県民意識調査」の途中経過によると再稼働について「条件が整っていない」と回答した人が6割。再稼働を前提に一部廃炉や1000億円の拠出を進めようとする東電の姿勢に批判も上がります。県議会の非・自民会派が厳しく追及しました。〈未来にいがた 土田竜吾県議〉「あくまで再稼働ありきの説明をされに来たんだなという印象しかございませんでした」〈未来にいがた 樋口秀敏県議〉「まさに新潟県民の頬を札束で叩いているようなものじゃないですか」県議会での質疑を終え、小早川社長は。〈東京電力 小早川智明社長〉「（1・2号機は）稼働してからの時間が1番経っていること、総合的に勘案しながら1・2号機でまず廃炉の検討をしていくことが適当ではないか」〈花角知事〉「私は県民がどう受け止めるか見極める。県民がどんな風に受け止めたかを見極めていきたい」原発の再稼働議論は大詰めに入り、その是非について、知事が判断する時期が迫ります。