大谷翔平 第3戦前日練習は異例の屋外フリーで特大アーチを連発 「打席のクオリティをしっかり高めていく」

ドジャースの大谷翔平投手(31)が15日(日本時間16日)、ナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第3戦前日練習で、異例の屋外フリー打撃を行い、5セット計32スイングで14本の柵越えを放った。

大谷がドジャー・スタジアムで屋外フリー打撃を行うのは、移籍後初めて。

ポストシーズン(PS)で34打数5安打、打率.147、2本塁打、6打点と結果が残せていない中、気分転換の意味合いが大きかったようだ。

第4戦の先発に指名されている大谷はブルペンで30球を投げて最終調整を済ませると、フリー打撃に参加した。

ロバーツ監督らが見守る中、1セット目の初球を空振りして笑いを誘うと徐々にペースを上げ、3セット目からは特大アーチを連発。結局32スイングで14発を本拠地スタンドに叩き込んだ。

カーショー、ロハスら同僚も大喜びのフリー打撃だったが、それもそのはず。大谷がドジャー・スタジアムでフリー打撃を行うのは、初めてのことだったのだ。

アリゾナ・キャンプで行ったことはあるものの、シーズン中に限ればエンゼルス時代の9月以来という珍しいシーン。

首脳陣の指示ではなく大谷からの申し出で実現した模様で、フリー打撃を終えると気持ちよさそうに汗をぬぐった。

会見に出席した大谷は、打撃の修正点について問われると「基本的にはストライクをしっかり振ってボールを見逃す。

打席のクオリティをしっかり高めていくってことが、まず一番最初にやるべきことかな、って思います」とシーズン中同様のスタンスを強調した。

また、投打二刀流で臨んでいることが打撃に影響しているのではないか、という質問が相次いだが、「あまり関係ないのかな、と体感では思っている」と繰り返した。

ロバーツ監督が"大谷がこのままだとワールドシリーズに勝てない"と言っていることを伝えられると「逆に言えば、打てば勝てるかなと思うので、頑張りたいなと思っています」と前を向いた。

先発登板する17日(同18日)の第4戦に向けては、「一番大事なのは先制点を与えないこと」と自らに言い聞かせるように語っていた。

