夫が作ったみそ汁に激ギレ!? 頑張りを踏みにじる妊婦の妻【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.11】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は妻に感謝し、これ以上ない大きな幸せをかみしめる。
本格的につわりが始まり、家事をするなど努力を重ねる夫。しかし、妻は毎日文句ばかり。夫はつわりが終わるまでの辛抱だと考えるが、1ヶ月前から許可を得ていた飲み会の日、今すぐヨーグルトが食べたいと連絡が来る。
仕方なく一旦家に帰る夫だが、「飲み会に戻る」と言うと妻は「いらない」とヨーグルトを拒否。「妊娠してる私を優先すべきでしょ!?」と言われて飲み会をキャンセルすると、妻は「ありがとう！」とほほえんで…。
飲み会をキャンセルすると、「うれしい」とほほえむ妻。
夫は「自分がもっと頑張れば」と考えますが、結局、厳しい妻へと逆戻りしてしまいます。
みそ汁まで作ったのに、夕飯は実家で食べると出ていくなんて…。いくら妊婦とはいえ、さすがにワガママではないでしょうか。
(おにぎり2525)