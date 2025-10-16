我が家はお下がり置き場？勝手に押し付ける義姉にモヤモヤ＜義姉のお下がり呪縛 3＞【本当にあった読者のはなし Vol.103】
■いつの間に我が家に？伝達経路の変化
最初のうちはまだ、「これ、いる？」と連絡が来ていました。
けれど、だんだんそのワンクッションすらなくなり、気づけば私の不在時に夫へ直接手渡されたり、勝手に我が家に置いて行ったりするように。
「これ、何？」と聞けば、夫が悪びれもせず答えます。
「姉ちゃんが“とりあえず置いといて”って」
……いや、置いとくって何？ ここはレンタル倉庫じゃないんですけど？
しかも夫は「せっかくだからもらっとけば？」なんて軽く言う。
“せっかく”って便利な言葉。
でも、その“せっかく”を理由に受け取るたび、私の心と収納スペースは、少しずつすり減っていきました。
■押し入れの一角にできた“義姉ゾーン”
“確認”というプロセスが消えた瞬間、私は家の主でありながら、家に何が入ってくるのか把握できない状態になっていました。
気づけば、押し入れの一角は完全に“義姉ゾーン”。
そこには古いおもちゃやサイズ違いの服、いつかのランドセルが積み上がっています。
「好意」の皮をかぶった“圧”ほど、静かに人を追い詰めるものはありません。
ふとした瞬間にそのゾーンが目に入り、胸がもやっとする。
それはまるで、過去の義姉から届いた呪いのメッセージのようです。
(ウーマンエキサイト編集部)
最初のうちはまだ、「これ、いる？」と連絡が来ていました。
けれど、だんだんそのワンクッションすらなくなり、気づけば私の不在時に夫へ直接手渡されたり、勝手に我が家に置いて行ったりするように。
「これ、何？」と聞けば、夫が悪びれもせず答えます。
「姉ちゃんが“とりあえず置いといて”って」
……いや、置いとくって何？ ここはレンタル倉庫じゃないんですけど？
“せっかく”って便利な言葉。
でも、その“せっかく”を理由に受け取るたび、私の心と収納スペースは、少しずつすり減っていきました。
■押し入れの一角にできた“義姉ゾーン”
“確認”というプロセスが消えた瞬間、私は家の主でありながら、家に何が入ってくるのか把握できない状態になっていました。
気づけば、押し入れの一角は完全に“義姉ゾーン”。
そこには古いおもちゃやサイズ違いの服、いつかのランドセルが積み上がっています。
「好意」の皮をかぶった“圧”ほど、静かに人を追い詰めるものはありません。
ふとした瞬間にそのゾーンが目に入り、胸がもやっとする。
それはまるで、過去の義姉から届いた呪いのメッセージのようです。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)